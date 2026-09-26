Mantan pemain AC Milan: Athekame, debut sebagai starter bersama Swiss dan mencatat assist

Awal musim ZacharyAthekame sangat bagus: bek sayap eks Milan, yang pindah ke Lyon dengan status pinjaman murni pada musim panas, terus tampil sangat baik juga bersama Swiss setelah membuat semua orang terkejut di Ligue 1. Hari ini ia menjalani debut sebagai starter bersama tim nasional Swiss dan membubuhkan kontribusinya dalam kemenangan telak 3-0 atas Montenegro.





Assist untuk gol pertama Amdouni lewat umpan silang datar dari sisi kanan kotak penalti, lalu ia juga terlibat dalam gol ketiga Swiss dengan sebuah operan lagi untuk Amdouni. Ardon Jashari juga bermain penuh 90 menit sebagai starter, mendampingi Freuler di lini tengah.