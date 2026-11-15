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Harry Redknapp, mantan pelatih asal Inggris, menilai bahwa Mauricio Pochettino memiliki peluang ideal untuk mengembalikan Manchester United ke puncak, dengan menganggap bahwa situasi buruk yang dialami tim membuat tugas pelatih asal Argentina itu berbeda dari tantangan yang dihadapi mereka yang menangani Manchester United usai kepergian Sir Alex Ferguson.

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Dalam sebuah artikel di surat kabar Inggris "The Sun", Redknapp mengatakan bahwa Manchester United kini berada dalam kondisi kacau, tetapi tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang bagi Pochettino untuk mengambil alih tanggung jawab.

Ia menambahkan bahwa para pelatih memandang pekerjaan seperti ini sebagai peluang yang tak boleh dilewatkan, karena satu-satunya jalan bagi tim dari posisinya saat ini adalah bangkit dan memperbaiki hasil.

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Ia melanjutkan: "Keadaan hanya bisa membaik bagi Manchester United dengan kehadiran Pochettino. Tentu saja ia tidak akan membawa mereka degradasi, ia tidak akan melakukan itu."

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Redknapp mengenang kembali pengalamannya bersama Tottenham, ketika ia menangani tim itu pada Oktober 2008, setelah mereka mengalami awal musim yang buruk, seraya menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk menerima tugas tersebut.

Ia berkata: "Ketika pekerjaan di Tottenham ditawarkan kepada saya, dan mereka berada dalam masalah setelah awal terburuk dalam sejarah mereka, keputusannya sudah pasti tanpa perlu dipikirkan," seraya menjelaskan bahwa itulah cara para pelatih berpikir saat menilai peluang seperti ini.

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Sebaliknya, Redknapp berpendapat bahwa seandainya Pochettino menangani Manchester United langsung setelah kepergian Ferguson, ia akan menghadapi tantangan yang benar-benar berbeda, karena dalam situasi tersebut sang pelatih akan dituntut untuk memperbaiki tim yang sudah memiliki warisan besar dan tingkat kesuksesan yang tinggi.

Ia mencontohkan pengalaman David Moyes, yang dipilih Ferguson sebagai penggantinya, tetapi tidak bertahan lama, seraya mengatakan bahwa semua orang tahu bagaimana semuanya berakhir.

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Redknapp mengungkapkan hubungan akrabnya dengan pelatih asal Argentina itu, seraya mengatakan bahwa mereka berbagi tanggal lahir yang sama, yaitu 2 Maret, dan bahwa mereka pernah bertemu pada hari ulang tahun mereka ketika Pochettino menjadi pelatih Southampton, sementara ia sendiri menangani Queens Park Rangers, seraya menambahkan: "Kami menang!".

Ia juga menyinggung bahwa ia pernah bekerja bersamanya dalam pertandingan amal "Soccer Aid", dan menggambarkannya sebagai sosok yang cerdas dan sangat berwawasan.

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Ia menambahkan bahwa Pochettino dan asistennya, Jesus Perez, mampu menghidupkan kembali suasana di Old Trafford dan pusat latihan, serta membawa kembali senyuman ke klub, tetapi ia menekankan bahwa keduanya juga memiliki kecerdasan sepak bola dan kemampuan membangun tim, dua unsur yang akan sangat diperlukan pada fase mendatang.

Redknapp menentukan masalah terbesar yang mungkin dihadapi pelatih asal Argentina itu, yakni sejauh mana kesiapan manajemen Manchester United memberinya para pemain yang ia butuhkan untuk meraih kesuksesan.

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Ia mengatakan bahwa skuad tim saat ini "mengejutkan", seraya menambahkan bahwa pelatih hebat sekalipun tidak bisa berbuat banyak jika ia bekerja dengan pemain-pemain yang buruk, dan bahwa pelatih mana pun, betapapun hebat kemampuannya, akan menelan kekalahan jika tidak memiliki unsur-unsur yang tepat.

Redknapp melontarkan kritik tajam kepada para pengelola manajemen Manchester United, seraya mengatakan bahwa ia sulit memahami sebagian orang yang memegang tanggung jawab menunjuk pelatih, menilai bahwa mereka menanggung sebagian besar dari masalah klub, akibat kekacauan dalam transfer dan keputusan yang berubah-ubah mengenai staf kepelatihan.

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Ia juga mengkritik cara manajemen United menangani kepergian Carrick, menggambarkan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang mengejutkan, seraya menyebut bahwa pelatih sebelumnya itu adalah pemain hebat bagi klub dan sosok yang luar biasa, tetapi diperlakukan dengan sangat buruk, terutama dengan bocornya kabar kepergiannya sebelum pengumuman resminya.