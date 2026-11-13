Mantan pelatih timnas Prancis Domenech mengkritik Italia dan mengutip Allegri: "Bagaimana bisa kehilangan arah seperti itu? Keterbatasan teknik Italia sungguh mencengangkan. Olise meredup dan tim pun ambruk. Sepak bola itu sederhana."

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Kekalahan Prancis 3-1 dari Italia di San Siro sulit diterima mantan pelatih timnas Prancis, Raymond Domenech. Melalui media sosialnya, Domenech mengomentari pertandingan secara langsung dan mengkritik keras Italia meski Prancis akhirnya kalah. Ia juga menyoroti buruknya penampilan Prancis dengan menggunakan ungkapan yang menjadi terkenal di Italia berkat Massimiliano Allegri.

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KRITIK TERHADAP ITALIA - Domenech, yang sangat aktif di X (dulu Twitter), awalnya memuji atmosfer San Siro dan lagu kebangsaan Italia yang menurutnya membuat ia merinding: "Ada You'll Never Walk Alone milik Liverpool, Les Corons milik Lens, dan lagu kebangsaan Italia yang membuat saya merinding. Saya menyukai semuanya!" Namun, tak lama kemudian, nadanya langsung berubah.

Begitu Italia mencetak gol penyeimbang 1-1 melalui Pio Esposito, mantan pelatih timnas Prancis itu menyebut hasil imbang tersebut sebagai sesuatu yang "tak terduga". Ia juga mengkritik keras Italia, baik dari cara tim itu disusun di lapangan maupun, secara umum, kualitas pemain yang tersedia.

"Ini hasil yang tak terduga bagi Italia. Betapa minimnya kualitas mereka di semua lini! Namun, yang paling mengejutkan adalah level tekniknya: begitu banyak kesalahan bahkan dalam operan paling sederhana. Sungguh mencengangkan."

KRITIK TAJAM UNTUK PRANCIS - Domenech tentu juga tidak menahan kritik terhadap timnasnya sendiri. Setelah penalti Pio Esposito mengubah skor menjadi 3-1 sekaligus melengkapi dua golnya, dengan skor itu bertahan hingga akhir, mantan pelatih timnas tersebut mengunggah pesan baru. Kali ini, ia menyoroti kesulitan bertahan tim yang kini dilatih Zinedine Zidane.

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"Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa mereka benar-benar kehilangan arah seperti ini? Kelemahan pertahanan Prancis terus terlihat". Penilaian itu sebenarnya bertentangan dengan fakta di lapangan, mengingat besarnya celah pertahanan yang dimanfaatkan Italia di kedua sisi serta longgarnya penjagaan Jaquet dan Upamecano terhadap Pio Esposito. Kerapuhan itu tampaknya sudah terlihat pada Piala Dunia terakhir dan belum berhasil diatasi Zidane.

KUTIPAN ALLEGRI - Pesan terakhir yang menutup komentarnya sepanjang pertandingan justru menjadi penilaian paling bermakna terhadap tim Prancis, meski hanya terdiri dari beberapa kata. Domenech melihat Michael Olise sebagai pemain utama, bahkan mungkin satu-satunya yang menonjol bagi Prancis dalam laga itu. Namun, begitu pemain sayap Bayern Munich tersebut "meredup", seluruh tim kehilangan arah. Di sinilah Domenech memilih ungkapan yang kerap digunakan Massimiliano Allegri untuk menggambarkan penampilan Prancis: "Olise meredup dan Prancis keluar jalur. Sepakbola itu sederhana." Hasil akhir di San Siro pun menjadi konsekuensinya.