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Karena dugaan keberatan dari mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, bintang muda Brajan Gruda tampaknya gagal menjalani debut lebih awal bersama timnas Jerman.

Menurut laporan Sky, Nagelsmann tidak selalu menyukai "sikap tanpa beban, terkadang lancang dalam arti positif, dan naif" dari pemain serang RB Leipzig itu. Kala itu, staf pelatih Nagelsmann disebut semakin yakin bahwa pemanggilan dan penampilan rutin di timnas senior masih terlalu dini bagi Gruda, yang kini berusia 22 tahun.

Gruda hanya pernah sekali dipanggil Nagelsmann ke timnas Jerman. Ia masuk skuad saat Jerman bermain imbang 0-0 melawan Ukraina pada Juni 2024, tepat sebelum Piala Eropa yang digelar di kandang sendiri, tetapi menghabiskan seluruh 90 menit di bangku cadangan. Setelah itu, Nagelsmann tidak lagi memanggil pemain sayap tersebut.

Baru setelah Nagelsmann harus angkat kaki menyusul hasil buruk di Piala Dunia 2026 dan digantikan oleh Jürgen Klopp, situasi berubah bagi Gruda. Pelatih baru timnas Jerman itu sudah ingin memanggilnya untuk laga-laga pertama Nations League pada akhir September, tetapi cedera otot perut yang dialami sang penyerang menggagalkan rencana tersebut pada saat-saat terakhir.

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Jumat lalu, Gruda akhirnya menjalani debut bersama timnas senior Jerman. Dalam kemenangan 3-1 atas Serbia di Nations League, ia menjadi pemain yang paling menonjol di lapangan dan antara lain mencetak gol yang mengubah kedudukan sementara menjadi 3-0 setelah melakukan aksi individu lebih dari 50 meter.

Getty Images

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Apa kata Jürgen Klopp tentang penampilan Brajan Gruda setelah laga melawan Serbia?

Klopp pun memberikan banyak pujian kepadanya. "Ini luar biasa," seru pelatih timnas Jerman itu seusai laga. Ia juga merasa iba kepada pemain yang berhadapan dengan Gruda, Petar Sukacev: "Bek kiri itu, kasihan sekali dia!"

Sebelum laga melawan Serbia, Klopp sudah memuji tinggi pemain serang yang piawai menggiring bola tersebut: "Dia pemain yang sangat asyik ditonton dan belum memaksimalkan potensinya. Di usianya sekarang, dia juga belum harus melakukannya, tetapi dia sudah menunjukkan banyak tanda positif."

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Gruda bisa kembali menjadi starter pada laga berikutnya melawan Belanda, Senin. Timnas Jerman harus menang atas Belanda pada pertandingan terakhir Nations League agar masih bisa lolos ke perempat-final.

Saat ini, Jerman hanya menempati peringkat ketiga klasemen, di belakang Belanda dan Yunani. Tambahan tiga poin pasti cukup. Jika bermain imbang, Jerman membutuhkan bantuan Serbia, yang harus mengalahkan Yunani dalam pertandingan yang berlangsung bersamaan.