Mantan Pelatih Selandia Baru: Rencana ini harus diterapkan untuk menghentikan Salah

Ricky Herbert, mantan pelatih tim nasional Selandia Baru, menegaskan bahwa tim negaranya harus tetap tenang, disiplin, dan menemukan cara kolektif untuk menekan ancaman Mohamed Salah, jika mereka ingin memanfaatkan peluang bersejarah di Piala Dunia melawan Mesir.

Selandia Baru berambisi meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah Piala Dunia setelah bermain imbang 2-2 dengan Iran pada pertandingan pertama, di mana membatasi pengaruh kapten timnas Mesir dalam laga hari Minggu di Vancouver mungkin menjadi kunci untuk mencapai prestasi bersejarah ini.

Herbert, yang pernah memimpin Selandia Baru di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, menjelaskan bahwa hal ini membutuhkan keseimbangan antara mempersempit ruang gerak Salah tanpa berlebihan dalam menugaskan pemain untuk mengawasinya.

Herbert mengatakan dalam pernyataannya kepada Reuters: “Dia adalah pemain kelas dunia, jadi kita harus menghormatinya. Jika dia berhasil memaksa pemain Selandia Baru ke situasi satu lawan satu, itu akan membuat segalanya menjadi sangat sulit. Di sisi lain, mereka harus berhati-hati agar tidak terlalu bergerombol di sekitarnya, karena khawatir akan meninggalkan ruang kosong di tempat lain. Oleh karena itu, ini akan menjadi soal memastikan kami tetap terorganisir dan rapat, serta menghalangi kemampuannya untuk berputar, bermain ke depan, dan membahayakan kami dengan umpan-umpan mematikan itu.”

Herbert menyebutkan bahwa duet penyerang antara Mohamed Salah dan Omar Marmoush akan menjadi ujian besar bagi pertahanan Selandia Baru, sambil menyoroti bahwa ia menganggap timnas Mesir secara umum sebagai lawan yang lebih sulit dibandingkan timnas Iran.

Namun demikian, ia menyatakan keyakinannya bahwa Mesir juga akan memberikan penghormatan yang semestinya kepada Selandia Baru setelah hasil imbang melawan Iran, dengan mengatakan: “Pertandingan melawan Iran merupakan langkah yang baik bagi tim nasional di Piala Dunia, dan cara yang baik untuk memperkenalkan diri. Mereka mungkin saja bisa meraih tiga poin melawan Iran. Saya yakin mereka memiliki banyak hal yang perlu dievaluasi terkait cara mereka kebobolan gol.”

Tim nasional Selandia Baru mendapat pujian besar di bawah kepemimpinan Herbert di Afrika Selatan, ketika mereka mengakhiri turnamen tanpa mengalami kekalahan setelah babak penyisihan grup.

Hari Minggu nanti, Herbert akan menjadi penonton di antara para suporter di Vancouver, dan ia yakin kemenangan menanti mereka jika para pemain bisa bersantai dan menikmati momen tersebut.

Dia menyimpulkan: “Saya akan mengatakan kepada mereka: pastikan kalian menikmati momen ini karena kalian tidak ingin membawa tekanan eksternal apa pun ke dalam pertandingan. Apakah ini akan menjadi pertandingan yang sulit? Ya, tentu saja. Apakah mereka memiliki beberapa pemain kelas dunia? Ya, mereka memilikinya. Namun, kalian berada di Piala Dunia, ajang olahraga terbesar di dunia. Jika kita menghadapi hal ini dengan membawa emosi positif dan yang sesuai untuk pertandingan, saya yakin kita memiliki peluang.”