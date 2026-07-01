Mantan pelatih Salah menjadi kandidat untuk memimpin timnas Belanda setelah kekalahan telak dari Maroko

Nama Arne Slot muncul sebagai calon utama untuk memimpin tim nasional Belanda menyusul kepergian Ronald Koeman, setelah tersingkir dari Piala Dunia oleh Maroko, dalam langkah yang berpotensi mengubah masa depan “Les Molen” menjelang kompetisi mendatang.

Pelatih yang dipecat dari Liverpool pada akhir Mei lalu kini tersedia, sementara indikasi kuat menunjukkan bahwa melatih tim nasional negaranya merupakan “kehormatan besar” baginya, meskipun ia secara terbuka menyatakan lebih memilih sepak bola klub.

Jurnalis Belanda ternama di situs “AD”, Mikos Joka, menegaskan dalam podcast “AD Football” bahwa Slot tidak berencana kembali melatih musim panas ini dan tidak akan bergabung dengan klub mana pun, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk memimpin tim nasional.

Joka menjelaskan: “Memang benar ia lebih memilih sepak bola klub daripada sepak bola internasional, tetapi saya tidak memiliki indikasi apa pun bahwa ia sama sekali tidak akan tertarik melatih tim nasional Belanda. Sebenarnya, saya tahu bahwa ia akan menganggap melatih tim nasional sebagai kehormatan besar.”

Jurnalis yang menulis buku “Slot-Pal” ini berpendapat bahwa keberhasilan langkah tersebut bergantung pada waktu yang tepat dan visi Federasi Sepak Bola Belanda: “Pertanyaannya adalah apakah ini saat yang tepat dalam kariernya? Apakah dia merasa ada potensi yang cukup dalam tim ini untuk bersaing memperebutkan gelar? Dan apa visi yang ditawarkan Federasi, serta siapa saja yang bisa dia libatkan dalam stafnya? Mereka memiliki peluang bagus jika menghubunginya.”

Ia menambahkan bahwa menjauh dari klub-klub tidak lagi menjadi hambatan bagi Slot, yang pernah melatih bintang-bintang besar seperti Mohamed Salah, dengan mengutip pengalaman Nagelsmann bersama Jerman dan Tuchel bersama Inggris, sambil menegaskan bahwa kembali ke klub besar di kemudian hari tetap mungkin dilakukan.

Mengenai kekhawatiran bahwa sepak bola Belanda akan kehilangan seorang pelatih terkemuka di level klub, Joka menegaskan: “Kepentingan nasional adalah yang utama… Jika hal itu memastikan tim nasional Belanda kembali bersinar, maka itu akan lebih penting daripada hal lain apa pun.”

Adapun mengenai tantangan teknis, ia menyoroti bahwa kekuatan Slot terletak pada kecepatannya dalam menerapkan gagasannya: “Pengetahuan saya tentang Slot menunjukkan bahwa ia sangat cepat dalam menjelaskan apa yang diinginkannya kepada para pemain… Di Feyenoord, setelah kalah di final Liga Konferensi Eropa, seluruh skuad diganti, dan mereka langsung kembali ke jalur yang benar pada musim berikutnya.”

Ia menekankan bahwa tugas ini tidak akan mudah, namun tim nasional memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi sebelum kualifikasi Kejuaraan Eropa, meskipun ada kemungkinan mengalami kesulitan saat menghadapi tim-tim seperti Jerman atau Serbia di Liga Bangsa-Bangsa Eropa.