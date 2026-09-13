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imago-sport-1083089270.jpgAnadolu Agency

Diterjemahkan oleh

Mantan pelatih Ronaldo menjadi kandidat untuk menangani Salah di Trabzon

Transfers
Super Lig
Trabzonspor
M. Salah
C. Ronaldo
S. Pioli
Turki
Mesir
Italia

Beredar kabar mengenai masuknya klub Turki Trabzonspor dalam negosiasi dengan pelatih Italia Stefano Pioli, yang pengalaman kepelatihan terakhirnya bersama Fiorentina.

Situs Haber61 menyebutkan bahwa Trabzonspor melanjutkan proses pencarian pelatih baru, setelah kepergian Fatih Tekke, menyusul kekalahan dari Amed Sportif.

Trabzonspor, yang memiliki pemain Mesir Mohamed Salah dalam skuadnya, sebelumnya menyerahkan tugas melatih tim secara sementara kepada Huseyin Cimsir, sementara nama Pioli mencuat sebagai kandidat terbaru untuk mengemban tugas tersebut.

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Pergerakan Trabzonspor untuk merekrut pelatih baru semakin cepat, di tengah persiapan tim menghadapi laga big match melawan Galatasaray, dalam pekan keenam Liga Super Turki.

Super Lig
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL

Menurut apa yang dilaporkan jurnalis Italia terpercaya Gianluca Di Marzio, Trabzonspor sedang melakukan pembicaraan dengan Stefano Pioli.

Sepanjang perjalanan kepelatihannya, Stefano Pioli pernah memimpin sejumlah klub terkemuka di Italia, di antaranya Lazio, Inter, Fiorentina, dan Milan. Pelatih berpengalaman itu juga sebelumnya pernah melatih Al Nassr Saudi dan menangani pemain Portugal Cristiano Ronaldo.

Pioli meraih pencapaian penting bersama Milan, setelah membawa tim menjuarai gelar Liga Italia pada musim 2021-2022, setelah absen selama 11 tahun.

Pelatih berusia 60 tahun itu telah menjalani 929 pertandingan sepanjang karier kepelatihannya, meraih 398 kemenangan di antaranya, sementara mengalami kekalahan dalam 272 pertandingan.

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