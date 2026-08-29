Mantan pelatih Real Madrid mengejutkan Mourinho dengan pernyataan mengejutkan

Pelatih asal Italia, Fabio Capello, yang pernah menangani Real Madrid, mengapresiasi kerja yang telah dilakukan oleh pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, selama masa persiapan musim baru bersama Los Blancos.

Real Madrid memulai perjalanannya di Liga Spanyol musim ini dengan kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol, lalu meraih kemenangan 4-1 atas Real Sociedad di Santiago Bernabeu.

Jaringan Defensa Central memuat analisis Fabio Capello, yang ia tulis melalui surat kabar La Gazzetta dello Sport.

Capello berkata, "Jika kita membandingkan Real Madrid dengan musim lalu, tampaknya bagi saya Jose Mourinho memang telah menyelesaikan berbagai masalah."

Ia melanjutkan, "Para pemain Los Blancos kini bermain sebagai sebuah tim, sehingga kualitas luar biasa yang dimiliki Vinicius, Mbappe, Bellingham, dan rekan-rekan mereka mulai terlihat."

Capello menambahkan, "Jika Mourinho mampu mempertahankan kendali, maka Real Madrid akan menjadi tim yang harus dikalahkan di Liga Champions Eropa."

Pelatih asal Portugal itu tidak ingin bersikap terlalu keras sejak awal, melainkan memulai dengan menuntut komitmen dan kedisiplinan minimal.

Dan kini, sebagaimana yang dikatakan Capello dengan tepat, poin utamanya adalah keberhasilan sang pelatih membuat seluruh pemain mempertahankan level kerja dan konsistensi ini.

Dalam kondisi seperti itu, Real Madrid memang akan mampu bersaing di Liga Champions Eropa, Liga Spanyol, dan turnamen lainnya.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora