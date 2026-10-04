Jesse Marsch, mantan manajer Leeds United, bersikeras bahwa "semua orang mengetahuinya" soal kecurangan Manchester City, dan menyerukan agar klub tersebut didegradasi dari Liga Primer Inggris setelah terbukti melanggar aturan finansial.

Marsch ditunjuk sebagai pelatih Leeds pada Februari 2022, tetapi dipecat setelah 12 bulan ketika klub berjuang menghindari degradasi dari Liga Primer Inggris.

Pria berusia 52 tahun yang kini menangani Kanada tersebut ditanya mengenai putusan komisi independen yang menyatakan bahwa Manchester City menyembunyikan pembayaran senilai 900 juta pound sterling selama periode sembilan tahun yang dipenuhi transaksi "fiktif".

Meskipun putusan tersebut mencakup periode antara 2009 dan 2018, Marsch menyatakan keyakinannya akan adanya "ketidaksesuaian" bahkan selama masa dirinya berada di Liga Primer Inggris.

Manchester City Harus Didegradasi

Marsch menyatakan kepada surat kabar "The Guardian" bahwa Manchester City harus didegradasi dari Liga Primer sebagai konsekuensi dari putusan ini.

Manchester City mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa mereka telah mengajukan banding untuk membatalkan keputusan komisi independen tersebut.

Marsch berkata: "Saya rasa Manchester City harus dihukum berat. Saya rasa mereka harus didegradasi ke divisi yang lebih rendah, dan omong-omong, semua orang mengetahuinya. Semua orang mengetahuinya."

Ia melanjutkan: "Pada musim panas itu (2022), kami dan Manchester City adalah dua tim satu-satunya yang mengatakan bahwa kami meraih keuntungan.. Bagi kami, kami memang meraih keuntungan, karena kami menjual Raphinha dan menjual Kalvin Phillips. Kami masih menyisakan banyak dari apa yang kami beli."

Ia menuturkan: "Saat itu, kami tidak berada dalam kondisi finansial yang memungkinkan kami untuk tidak berhemat. Para pemilik tidak memiliki sumber daya finansial yang besar. Adapun ketika Manchester City mengatakan hal ini, saya benar-benar berkata: Apakah kalian bercanda? Apakah ini benar? Semacam lelucon?"

Pelatih itu menuturkan: "Ketika mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan Erling Haaland dengan harga 52 juta pound sterling, rasanya seperti: Ya, baiklah, tentu saja."

Ia berkata: "Jadi, saya tahu ada ketidaksesuaian di dalamnya, tetapi apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya mengangkat kedua tangan ke udara dan berkata: Beginilah sepak bola."

Pembukuan Klub Pasca Pandemi Covid

Musim panas 2022 yang disebutkan Marsch menyaksikan klub-klub mengungkapkan pembukuan mereka untuk musim 2020-21, yang dimainkan tanpa penonton akibat pandemi Covid-19.

Leeds mengumumkan laba operasional sebesar 5,5 juta pound sterling, di mana pendapatan klub terdongkrak oleh kembalinya mereka ke divisi utama setelah promosi dari Championship Inggris.

Sementara itu, Manchester City mengumumkan laba tipis sebesar 2,4 juta pound sterling pada periode yang sama setelah mencatat kerugian senilai 126 juta pound sterling pada musim 2019-2020.

Keberhasilan klub mencapai final Liga Champions Eropa 2021 dan meraih gelar Liga Primer Inggris untuk keempat kalinya di bawah kepemimpinan Pep Guardiola disebut sebagai alasan utama keberhasilan finansial mereka.

Komentar Marsch juga menyoroti periode bursa transfer musim panas pada tahun 2022, yang menyaksikan Manchester City mengontrak Haaland dengan harga 52 juta pound sterling dan mendatangkan Phillips dari timnya, Leeds, dalam transaksi senilai 42 juta pound sterling.

Leeds juga menjual bintang asal Brasil, Raphinha, ke Barcelona dengan harga 55 juta pound sterling, dan klub menggunakan dana hasil dari kedua transaksi tersebut untuk menyediakan pemasukan hampir 140 juta pound sterling.

Leeds, yang memecat Marsch pada Februari 2023, terdegradasi ke divisi yang lebih rendah pada akhir musim.