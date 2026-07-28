Raymond Domenech, mantan pelatih timnas Prancis, mengungkapkan pandangannya terkait penunjukan Zinedine Zidane sebagai direktur teknik skuad Les Bleus, pada periode mendatang.

Philippe Diallo, presiden Federasi Sepakbola Prancis, mengumumkan pada Selasa hari ini penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih timnas Prancis untuk masa jabatan 4 tahun hingga Piala Dunia 2030.

Zidane memulai babak baru dalam karier kepelatihannya bersama timnas Prancis, yang selama 14 tahun berada di bawah kepemimpinan Didier Deschamps, sang juara Piala Dunia 2018 bersama Les Bleus.

Domenech, yang menukangi timnas Prancis dari 2004 hingga 2010, berkata tentang penunjukan Zidane: "Didier Deschamps telah mengabdi selama 14 tahun, dan kini dewan direksi federasi menunjuk orang lain. Saya tidak punya pendapat soal itu. Ada ekspektasi tinggi terhadap timnas Prancis karena adanya generasi luar biasa yang mampu mencapai puncak. Ada kesinambungan; ia datang bersama generasi berbakat yang haus meraih gelar dan melanjutkan pencapaian."

Ia melanjutkan: "Inti dari melatih timnas adalah menggali yang terbaik dari kelompok secara cepat, dan Zidane memiliki latar belakang itu, pengalaman itu, dan reputasi itu yang memungkinkannya menyampaikan pesannya."

Ia menambahkan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Ouest-France": "Pengalaman akan membuktikannya, tetapi kita bisa mengasumsikan bahwa ia mampu berhasil. Namun ini pekerjaan yang berbeda dari melatih klub."

Ia meneruskan: "Saya tidak tahu bagaimana ia akan berurusan dengan media, citranya yang tertutup, dan hubungannya dengan para pemain. Jika ia meraih hasil, maka gaya komunikasinya akan mengikuti. Pesan internal adalah yang terpenting. Jika hasil tidak tercapai, maka pertanyaan-pertanyaan akan bermunculan."

Ketika ditanya apakah menukangi timnas Prancis merupakan momen menentukan, bahkan bagi sosok seperti Zidane, ia menjelaskan: "Ini adalah pekerjaan yang diimpikan semua orang, dan puncak karier setiap pelatih. Sulit untuk melampaui posisi pelatih timnas Prancis, sekalipun Anda menukangi klub besar. Ini adalah tujuan tertinggi, dan posisi terbaik."

Perlu dicatat bahwa hubungan antara Domenech dan Zidane sempat diwarnai ketegangan, selama Piala Dunia 2006 yang menyaksikan legenda Prancis itu diusir pada laga final setelah tandukan terkenalnya kepada Marco Materazzi, bek Italia.







