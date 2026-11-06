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Upaya Manchester United mencari calon pengganti Michael Carrick menemui hambatan besar setelah Didier Deschamps dilaporkan menolak kesempatan untuk melatih di Old Trafford. Mantan pelatih kepala timnas Prancis itu berada di urutan teratas daftar kandidat klub, yang tengah berupaya mengatasi awal buruk pada musim baru Liga Primer.

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Deschamps tolak pendekatan dari Old Trafford

Para petinggi United dilaporkan menghubungi pelatih berusia 58 tahun itu saat mencari alternatif untuk menggantikan Carrick yang tengah kesulitan. Manchester United menjalani musim yang buruk di kompetisi domestik, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan pertama mereka di Liga Primer. Reputasi kelas atas Deschamps dan statusnya yang tersedia untuk segera direkrut menarik minat petinggi klub, terlebih mereka tidak perlu membayar kompensasi untuk mendatangkannya.

Namun, pemenang Piala Dunia 2018 itu langsung menolak kesempatan tersebut, menurut Mirror. Deschamps mundur dari jabatannya di tim nasional Prancis setelah Piala Dunia baru-baru ini dan memilih untuk melanjutkan masa rehatnya dari dunia kepelatihan. Ia belum menangani klub sejak meninggalkan Marseille pada 2012 dan tidak terburu-buru terjun ke situasi yang tidak stabil di Old Trafford.

Daftar kandidat pelatih United kian menyusut

Dengan Deschamps tidak lagi bersedia dipertimbangkan, pilihan United untuk mencari pengganti makin menipis. Para petinggi Old Trafford juga menunjukkan minat kepada Unai Emery, tetapi pelatih asal Spanyol itu dilaporkan hampir menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar untuk bertahan di Aston Villa.

United juga terus memantau Julian Nagelsmann. Namun, mantan pelatih Bayern Munich itu dilaporkan tidak begitu berminat bernegosiasi dengan klub yang tengah terpuruk tersebut. Dengan demikian, Eddie Howe menjadi salah satu dari sedikit kandidat utama yang tersisa jika jajaran direksi memutuskan memecat Carrick pada jeda internasional mendatang.

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Carrick berupaya mempertahankan posisinya di Old Trafford

Carrick sebelumnya diperkirakan akan dipecat sebelum jeda kompetisi domestik mendatang, setelah rentetan hasil buruk United mencapai sembilan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Situasinya tampak mendekati titik kritis saat United menghadapi Roma dalam laga Liga Champions baru-baru ini. Mereka tertinggal dua gol di hadapan pendukung tuan rumah yang frustrasi dan semakin menunjukkan sikap tidak bersahabat.

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Namun, kebangkitan dramatis pada akhir pertandingan, yang dituntaskan lewat dua gol Matheus Cunha, memastikan kemenangan 3-2 yang membangkitkan semangat dan memberi pelatih saat ini kesempatan penting untuk bertahan. Menanggapi spekulasi mengenai masa depannya setelah kemenangan di kompetisi Eropa itu, Carrick tetap berfokus pada tantangan terdekat.

"Saya tidak punya bola kristal untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya," kata pelatih United itu. "Kami sekarang menatap akhir pekan. Kami punya pertandingan yang sangat penting di sini melawan Aston Villa dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik."

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Ujian penting melawan Villa menanti

Pelatih yang tengah berada di bawah tekanan itu kini menghadapi laga Liga Primer yang menentukan pada Minggu saat Aston Villa datang ke Manchester. Kebetulan, tim tamu ditangani Emery, salah satu nama utama yang dikaitkan dengan posisi Carrick.

Jika gagal meraih hasil positif melawan Villa, posisi Carrick akan kembali terancam. Jeda internasional memberi para petinggi klub waktu dua pekan yang ideal untuk melakukan pergantian pelatih. Karena itu, laga Minggu ini wajib dimenangi oleh pelatih United saat ini.