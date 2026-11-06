Nelo Vingada, mantan pelatih timnas Portugal, menilai bahwa Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, terlambat dalam mengambil keputusan untuk pensiun dari sepak bola internasional, seraya menegaskan bahwa ia tidak memperkirakan sang pemain akan kembali ke timnas dalam posisi teknis maupun manajerial di masa depan.

Ronaldo mengejutkan semua orang, Kamis kemarin, dengan mengumumkan pensiun dari timnas Portugal, mengakhiri perjalanan panjang yang membentang selama 23 tahun, meskipun ia sempat mengungkapkan setelah menerima sanksi larangan bermain bahwa ia ingin melanjutkan karier internasionalnya.

Keputusan pensiun Ronaldo datang menyusul krisis besar dengan pelatihnya, Jorge Jesus, dengan latar belakang kepergiannya dari kamp timnas di Kopenhagen tanpa izin, sebagai bentuk protes atas pernyataan sang pelatih.

Sementara para pendukung Portugal menanti pengumuman kembalinya Ronaldo ke skuad timnas usai menjalani hukuman, pemain berusia 41 tahun itu justru memilih untuk pensiun dari level internasional.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

"Keputusan terbaik"

Vingada mengatakan, dalam pernyataan khusus kepada Kooora, hari ini Jumat, "Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, menurut saya keputusan pensiun internasional adalah yang terbaik, meskipun tidak ada pemenang dalam situasi ini."

Mengenai perubahan sikap Ronaldo setelah sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk terus bermain, Vingada menjelaskan, "Beberapa peristiwa terjadi, dan ada perselisihan antara pelatih dan pemain, selain itu pernyataan-pernyataan yang keluar dari keduanya tidak menyisakan ruang untuk rekonsiliasi."

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"Kerugian besar"

Mengenai apakah pensiunnya Ronaldo akan berpengaruh pada timnas Portugal di masa depan, Vingada menyatakan, "Tentu saja, ini adalah kerugian besar, terutama karena persoalan ini tidak dikelola dengan baik oleh kedua belah pihak."

Pelatih yang menukangi Portugal pada 1993 itu kemudian menambahkan, "Namun, dari sisi teknis, keputusan ini wajar, meskipun apa yang sebenarnya terjadi belum dijelaskan hingga saat ini."

Mimpi seribu gol dan bermain bersama putranya

Mengenai waktu pensiun internasional Ronaldo, Vingada menjelaskan, "Dari sudut pandang saya, waktu yang tepat untuk mengambil keputusan adalah setelah Piala Dunia 2026. Pertandingan-pertandingan berikutnya tidak memberi Ronaldo peluang terbaik untuk mengakhiri karier internasionalnya dengan cara yang layak ia dapatkan, karena itu keputusan ini datang terlambat."

Adapun soal pensiun total dari sepak bola, ia berkata, "Ia harus terus bermain bersama Al Nassr untuk mencapai targetnya mencetak 1000 gol secepat mungkin. Saya yakin ketika ia mencapai target ini, ia mungkin sudah mendekati akhir kariernya sebagai pemain. Saya juga yakin ia memiliki keinginan untuk bermain berdampingan dengan putranya bersama Al Nassr."

"Tidak akan menukangi Portugal"

Mengenai apakah ia memperkirakan Ronaldo akan kembali ke timnas Portugal di masa depan dalam posisi manajerial atau teknis, Vingada menegaskan bahwa ia tidak memperkirakan hal itu, seraya menyebut bahwa menurutnya tujuan Don setelah pensiun total akan lebih terfokus di luar sepak bola.