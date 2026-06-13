Mantan pelatih Manchester United, Ruben Amorim, tiba-tiba menjadi kandidat terkuat di klub papan atas Eropa: 'Pembicaraan sudah dilakukan'

Ruben Amorim adalah kandidat terkuat untuk posisi pelatih kepala di AC Milan, demikian dilaporkan The Athletic. Menurut laporan media tersebut pada Sabtu, kedua belah pihak dilaporkan telah melakukan pembicaraan.

Pelatih asal Portugal berusia 41 tahun ini telah menganggur sejak awal tahun ini, setelah dipecat oleh Manchester United akibat hasil yang mengecewakan. Setelah kepergiannya, Darren Fletcher dan kemudian Michael Carrick mengambil alih.

The Red Devils berhasil keluar dari spiral negatif dan akhirnya berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions. Tim asuhan Carrick finis di posisi ketiga di belakang Arsenal dan Manchester City.

Setelah kepergiannya, tidak ada kabar mengenai Amorim untuk waktu yang lama. Hingga kini. The Athletic melaporkan bahwa minat terhadap Amorim merupakan bagian dari proses restrukturisasi Milan yang menyeluruh.

Sebelumnya, Massimiliano Allegri telah dipecat karena gagal membawa timnya lolos ke Liga Champions. Tim asal Milan itu finis di peringkat kelima yang mengecewakan.

Amorim bukanlah satu-satunya nama yang disebut-sebut di Milan. Dilaporkan juga telah terjadi pembicaraan dengan Mauricio Pochettino, yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat.

Matthias Jaissle (Al-Ahli), Sebastian Hoeness (Stuttgart), dan Oliver Glasner (Crystal Palace) juga disebut-sebut. Yang terakhir ini juga dikaitkan secara tegas dengan Feyenoord, sebagai calon pengganti Robin van Persie. Jika Milan memilih Amorim, Feyenoord mungkin akan memiliki opsi tambahan.