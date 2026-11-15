Mantan pelatih Lyon dan Napoli, Rudi Garcia, mengaku nyaris menjadi pelatih Manchester United lima tahun sebelum kedatangan Mauricio Pochettino

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Mantan pelatih Lyon dan Napoli, Rudi Garcia, mengungkapkan bahwa ia menjalani dua wawancara terpisah untuk posisi manajer Manchester United pada 2021. Pelatih asal Prancis itu sempat dipertimbangkan untuk menangani tim di Old Trafford, lima tahun sebelum klub tersebut menunjuk Mauricio Pochettino sebagai manajer terbarunya.

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Pria Prancis kenang daftar kandidat pelatih interim

Garcia muncul sebagai kandidat pengganti Ole Gunnar Solskjaer ketika masa kepelatihan pria Norwegia itu selama tiga tahun berakhir menyusul kekalahan telak 1-4 dari Watford di Premier League. Karena pemecatan itu terjadi di tengah musim 2021-22, petinggi Manchester United memutuskan menunjuk pelatih sementara hingga musim panas. Garcia, yang berusia 62 tahun, tersedia setelah meninggalkan Lyon pada akhir musim sebelumnya seusai hampir dua tahun menangani klub tersebut.

Dua wawancara sebelum penunjukan Rangnick

Setelah membawa Lille menjuarai Ligue 1 dan Coupe de France pada 2011, pelatih berpengalaman itu yakin dirinya memiliki peluang kuat untuk mengambil alih kursi pelatih di Inggris. Namun, petinggi Old Trafford pada akhirnya tidak memilihnya dan menunjuk Rangnick dengan kontrak jangka pendek pada Desember 2021.

Mengenang betapa dekat dirinya dengan jabatan tersebut, Garcia mengatakan kepada The Athletic: "Ya, saya menjalani dua kali wawancara untuk bekerja di klub fantastis ini, salah satu klub terbaik di dunia.

"Saya ingin bekerja di Inggris dan saya bertemu Darren Fletcher serta John Murtough. Itu adalah posisi pelatih interim dan mereka bertanya apa yang akan saya lakukan setelah masa tugas itu berakhir. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya akan bekerja begitu baik hingga tetap berada di Manchester, tetapi mereka memberikan pekerjaan itu kepada Ralf."

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Empat pelatih tetap menyusul kepergiannya

Rangnick kemudian membawa tim finis di posisi keenam liga kasta tertinggi selama masa tugasnya yang singkat. Erik ten Hag tiba pada musim panas 2022 sebagai pelatih tetap pertama dari empat penunjukan dalam kurun sedikit lebih dari empat tahun. Pelatih asal Belanda itu akhirnya digantikan oleh Ruben Amorim pada November 2024, sebelum mantan gelandang Michael Carrick mengambil alih awal tahun ini.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Setelah Carrick dipecat pada Kamis, klub kini menunjuk mantan manajer Tottenham Hotspur, Pochettino, untuk menstabilkan tim. Pria Argentina itu akan resmi mulai bekerja Kamis mendatang setelah menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029.

Periode beragam warnai kelanjutan kariernya

Sementara itu, Garcia kembali melatih bersama Al-Nassr, tempat ia merekrut Cristiano Ronaldo setelah penyerang itu meninggalkan Old Trafford. Garcia kemudian dipecat pada April 2023, kurang dari satu musim setelah mulai menjabat. Tiga bulan kemudian, ia mengambil alih Napoli, tetapi dipecat setelah 12 pertandingan pada musim Serie A 2023-24. Terbaru, ia membawa Belgia ke perempat-final Piala Dunia musim panas ini sebelum hengkang setelah timnya disingkirkan Spanyol, yang kemudian menjadi juara.