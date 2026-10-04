Jesse Marsch, mantan manajer Leeds United, bersikeras bahwa "semua orang sudah tahu" soal kecurangan Manchester City, dan menyerukan agar klub tersebut terdegradasi dari Liga Primer Inggris, setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan.

Marsch ditunjuk sebagai pelatih Leeds pada Februari 2022, tetapi dipecat 12 bulan kemudian saat klub berjuang menghindari degradasi dari Liga Primer Inggris.

Pria berusia 52 tahun yang kini menangani Kanada itu ditanya mengenai putusan komisi independen yang menyatakan bahwa Manchester City menyembunyikan pembayaran senilai 900 juta pound sterling dalam kurun waktu sembilan tahun yang penuh dengan kesepakatan "fiktif".

Meskipun putusan tersebut mencakup periode antara 2009 dan 2018, Marsch mengungkapkan keyakinannya akan adanya "kejanggalan" bahkan selama masa jabatannya di Liga Primer Inggris.

Manchester City harus terdegradasi

Marsch menyatakan kepada surat kabar "The Guardian" bahwa Manchester City harus terdegradasi dari Liga Primer sebagai akibat dari putusan ini.

Manchester City pada hari Jumat menegaskan bahwa mereka telah mengajukan banding untuk membatalkan keputusan komisi independen tersebut.

Marsch berkata: "Saya rasa Manchester City harus dihukum berat. Saya rasa mereka harus terdegradasi ke divisi yang lebih rendah, dan ngomong-ngomong, semua orang sudah tahu soal itu. Semua orang sudah tahu".

Ia melanjutkan: "Pada musim panas itu (2022), kami dan Manchester City adalah dua tim satu-satunya yang mengatakan bahwa kami meraih keuntungan. Bagi kami, kami memang meraih keuntungan, karena kami menjual Raphinha, dan kami menjual Kalvin Phillips. Kami masih menyisakan banyak dari apa yang kami beli".

Ia menambahkan: "Saat itu, kami tidak berada dalam posisi keuangan yang memungkinkan kami untuk tidak berhemat. Para pemilik tidak memiliki sumber daya finansial yang besar. Namun, ketika Manchester City mengatakan hal ini, saya benar-benar berkata: Apa kalian bercanda? Apa ini benar? Semacam lelucon?".

Pelatih itu menuturkan: "Ketika mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan Erling Haaland seharga 52 juta pound sterling, rasanya seperti: ya, baiklah, tentu saja".

Ia berkata: "Jadi, saya tahu ada kejanggalan di dalamnya, tetapi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya bisa mengangkat kedua tangan ke udara dan berkata: inilah sepak bola".

Pembukuan klub pasca pandemi Covid

Musim panas 2022 yang disebut Marsch menjadi saksi klub-klub mengungkapkan pembukuan mereka untuk musim 2020-21, yang dimainkan di balik pintu tertutup akibat pandemi Covid-19.

Klub Leeds mengumumkan meraih laba operasional sebesar 5,5 juta pound sterling, di mana pendapatan klub terdongkrak oleh kembalinya mereka ke divisi utama setelah promosi dari Kejuaraan Inggris.

Sementara klub Manchester City mengumumkan meraih laba tipis sebesar 2,4 juta pound sterling pada periode yang sama setelah membukukan kerugian senilai 126 juta pound sterling pada musim 2019-2020.

Pencapaian klub ke final Liga Champions Eropa 2021 dan kemenangan mereka atas gelar Liga Primer Inggris untuk keempat kalinya di bawah kepemimpinan Pep Guardiola dikutip sebagai alasan utama kesuksesan finansial mereka.

Komentar Marsch juga menyoroti periode bursa transfer musim panas pada tahun 2022, yang menyaksikan Manchester City mengontrak Haaland seharga 52 juta pound sterling dan mendatangkan Phillips dari timnya Leeds dalam kesepakatan senilai 42 juta pound sterling.

Leeds juga menjual bintang Brasil Raphinha ke Barcelona seharga 55 juta pound sterling, dan klub menggunakan uang hasil dari kedua kesepakatan itu untuk menyediakan hampir 140 juta pound sterling dari pendapatan.

Leeds, yang memecat Marsch pada Februari 2023, terdegradasi ke divisi yang lebih rendah di akhir musim.