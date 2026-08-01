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imago-sport-1077829882.jpgZUMA Press Wire

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Mantan pelatih itu menyerukan: Tiga pemain muda Real Madrid di ambang pindah ke Premier League

Premier League
Transfers
Fulham vs Chelsea
Fulham
Chelsea

Sang pelatih berupaya keras untuk merekrut talenta-talenta yang di klub berjuluk Los Blancos itu tampaknya hanya memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan banyak menit bermain.

FC Fulham kian berkembang menjadi semacam cabang Real Madrid. Dengan Alvaro Arbeloa, manajernya adalah mantan Blanco, dan dengan Thiago Pitarch, talenta top ketiga dari ibu kota Spanyol itu bisa pindah ke London. Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, dua pemain muda Real, juga berada di ambang kepindahan ke The Cottagers. Menurut surat kabar olahraga Spanyol Marca transfer Pitarch hanya tinggal menunggu waktu. Arbeloa menginginkan gelandang berusia 18 tahun itu, dan sang pemain kabarnya sudah memberi lampu hijau.

Sementara Pitarch tampaknya tidak masuk dalam rencana pelatih lama sekaligus baru Real, Jose Mourinho, ia punya kisah yang sangat istimewa dengan Arbeloa. Sebab, kepada Arbeloa-lah Pitarch berutang tiga debut penting dalam kariernya yang masih sangat muda.

Di bawah asuhan Arbeloa, gelandang tengah itu pertama kali bermain untuk tim U19 Real, tim kedua, dan akhirnya pada musim lalu untuk tim senior. Untuk tim senior, pemain muda yang relatif kurus itu tampil 10 kali di liga dan enam kali di Liga Champions, termasuk menjadi starter pada babak 16 besar melawan Manchester City dan leg pertama perempat final melawan Bayern Munich.

Thiago PitarchGetty Images

Pertukaran pelatih antara Lisbon, Madrid, dan London

Arbeloa dipromosikan pada Januari di Real Madrid dari tim kedua ke tim senior sebagai pelatih kepala untuk menggantikan Xabi Alonso, yang dipecat lagi setelah baru sedikit lebih dari setengah tahun menjabat.

Pada akhir musim, yang kembali ditutup Real tanpa gelar, Arbeloa harus pergi dan bergabung dengan FC Fulham, tempat Marco Silva menyingkir untuk pada gilirannya menjadi pelatih kepala Benfica, di mana ia menggantikan Mourinho, yang mengambil alih posisi Arbeloa di Los Blancos.

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Menurut laporan berbagai media yang senada, transfer Garcia dan Palacios kini hanya tinggal formalitas. Garcia disebut akan menelan biaya setidaknya 40 juta euro, Palacios delapan hingga 10 juta. Untuk Pitarch, kemungkinan juga diperlukan setidaknya 20 juta euro.


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