Borja Jimenez, mantan pelatih Leganes, mengatakan bahwa pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, memiliki bakat alami dan benar-benar siap untuk pindah ke klub besar.

Jimenez, begitu pula pemain Enric Franquesa, menyaksikan langsung ledakan bakat Diomande selama periodenya bersama Leganes pada musim 2024-2025.

Meski usianya belum melampaui 19 tahun, Diomande beranjak dari pemain dengan nilai pasar 1,5 juta euro menjadi pemain yang ditaksir bernilai sekitar 90 juta, dan namanya saat ini dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid.

Jimenez menambahkan dalam pernyataan yang dipublikasikan surat kabar Sport, "Tentu saja Diomande siap untuk pindah ke klub besar. Dia membuktikan hal itu pekan demi pekan di Liga Jerman."

Ia melanjutkan, "Diomande memiliki seni menggiring dan keluar membawa bola bahkan dalam situasi tersulit. Dia pemain yang sangat berbeda, dan dalam banyak sisi mengingatkan saya pada bintang Barcelona, Lamine Yamal."

Ia menuturkan, "Kesan pertama tentang dirinya sangat mengagumkan. Itu terjadi dalam sebuah pertandingan menghadapi tim cadangan pada jeda internasional terakhir di Maret 2025. Kami hanya memberinya 45 menit karena dia melakukan apa pun yang dia mau di dalam lapangan, dan dia juga mencetak gol."

Ia menegaskan, "Kami khawatir dia akan mengalami cedera. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk terus mengubah arah, dan menggiring bola melewati pemain-pemain divisi utama seakan hal itu sangat mudah. Pengaruhnya sangat besar dan dia mengulang usahanya secara terus-menerus, serta memiliki kekuatan fisik yang besar. Dia benar-benar mengejutkan kami, dan saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya."

Sementara itu, Enric Franquesa, mantan rekan setimnya di Leganes, mengatakan, "Dia adalah pemain yang sangat mengejutkan saya. Kematangan dan keberaniannya sudah terlihat sejak hari pertama dia berlatih bersama kami."

Ia mengingatkan, "Sejak momen pertama, kami merasa bahwa dia pemain yang berbeda. Yang paling saya ingat adalah komentar rekan-rekan setim saya ketika dia naik ke tim utama. Semua orang mulai berkata: anak ini harus bermain."

Ia menuturkan, "Dia akan berlabuh di salah satu klub terbaik Eropa. Dia memiliki semua kualitasnya. Hal yang paling sulit ditemukan dalam sepak bola hari ini adalah kemampuan untuk unggul dalam duel satu lawan satu, dan dia memiliki keunggulan itu. Hal itu akan membuka baginya pintu klub besar mana pun."