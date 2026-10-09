Lionel Messi mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Argentina lewat kemenangan atas Benin (3-0), dalam malam yang penuh haru di Stadion Monumental. Di sela-sela pertandingan, Julian Camino, mantan asisten pelatih timnas Tango, dalam wawancaranya dengan jaringan "TyC Sports" Argentina, mengungkap sisi yang kurang dikenal dari kepribadian "La Pulga", serta kemampuannya dalam permainan truco (permainan kartu yang sangat populer di Amerika Selatan).

Camino merupakan asisten pelatih Alejandro Sabella, selama memimpin timnas Argentina antara tahun 2011 dan 2014. Ia berbicara tentang kenangan paling berkesannya bersama Messi, dengan menyinggung detail-detail pertandingan truco, permainan kartu paling terkenal di Argentina.

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Ia berkata sambil tersenyum: "Pertandingan-pertandingan truco yang biasa kami mainkan, bagi saya itu adalah kenangan terbaik. Kami bersamanya (Messi), yang terbaik di dunia."

Camino mengungkap satu ciri khas yang membuat Messi menjadi lawan yang sulit di meja permainan: "Pembohong yang luar biasa, dan di atas itu ia mendesakmu. Ia mendesakmu. Kami ingin bermain menggunakan jam, tapi ia tidak mau. Jam tangannya seharga 300 ribu dolar dan jam tangan kami seharga 20, haha."

Messi atau Maradona?

Selama kariernya sebagai pemain, Camino menjadi rekan setim legenda Diego Armando Maradona di timnas, dan juga bermain truco bersamanya.

Ia tak ragu memutuskan antara Maradona dan "La Pulga" di meja permainan: "Dengan Diego dan dengan ayah Diego, sang ayah dan ayah mertua Diego, keduanya luar biasa. Di puncak, kamu tak akan bisa membayangkan bagaimana kedua orang itu bermain truco. Tapi dalam permainan truco Messi lebih baik, tanpa keraguan sedikit pun, pembohong ulung."



