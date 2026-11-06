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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Mantan pelatih Al Nassr: Ronaldo salah menentukan waktu pensiun, dan tak ada penggantinya

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Portugal
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang Portugal menuai kritik

Pelatih asal Portugal, Helder Cristovao, mantan direktur teknik klub Al-Nassr, mengkritik waktu keputusan rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, sang kapten tim, untuk pensiun dari sepak bola di level internasional.

Ronaldo mengumumkan, Kamis kemarin, pensiunnya dari sepak bola di level internasional, setelah perjalanan bersejarah yang panjang selama 23 tahun, yang menyaksikan dirinya meraih gelar Piala Eropa 2016, serta UEFA Nations League 2019 dan 2025.

Cristovao mengomentari hal ini, dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al-Riyadiyah", di mana ia mengatakan bahwa "sang Don" seharusnya pensiun langsung setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, tanpa menunggu waktu yang lebih lama.

Mantan pelatih Al-Nassr itu mengarahkan kritiknya kepada Federasi Sepak Bola Portugal sendiri, di mana ia menegaskan bahwa seharusnya federasi yang mengatur keputusan ini.

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Ia menambahkan: "Ronaldo telah memberikan banyak hal untuk timnas negaranya, mengenakan ban kapten selama bertahun-tahun, dan meninggalkan jejak yang luar biasa dari sisi penampilan maupun pencapaian. Mentalitas profesionalnya adalah rahasia paling menonjol di balik keunggulan dan keberlanjutannya di puncak sepak bola dunia."

Ia melanjutkan: "Ronaldo membuat segalanya berbeda, dan saya tidak percaya ada yang akan mampu mendekati levelnya selama bertahun-tahun, karena ia memiliki mentalitas luar biasa yang menjadikannya pemain yang berbeda dari bintang-bintang lain seangkatannya."

Di sisi lain, Cristovao menegaskan bahwa tidak ada pemain yang mampu mengulangi perjalanan karier Ronaldo, dengan mengatakan: "Banyak bintang besar yang telah pensiun sebelumnya, dan sepak bola terus berjalan, serta ada generasi baru yang akan datang."

Pelatih asal Portugal itu kembali meluruskan ucapannya, dengan menuntaskan: "Namun Cristiano Ronaldo tidak akan terulang, karena ia hanya satu-satunya dalam sejarah."

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