Mantan pelatih Ajax sedang mengupayakan kedatangan Quinten Timber

Olympique Marseille sedang berbicara dengan FC Porto mengenai kemungkinan transfer Quinten Timber, demikian diyakini Foot Mercato pada Rabu. Pelatih Francesco Farioli terpikat pada gelandang yang sejak Januari bermain di Ligue 1 itu.

Menurut kabar yang beredar, Timber sendiri lebih memilih petualangan di Premier League. Belum diketahui apakah klub Inggris akan mengajukan tawaran dalam waktu dekat untuk pemain yang terikat kontrak hingga pertengahan 2030 di Marseille tersebut.

Timber didatangkan pada Januari tahun ini dengan nilai 4,5 juta euro dari Feyenoord. Sejak itu, gelandang bertahan tersebut mencatatkan enam belas pertandingan dengan seragam raksasa Prancis itu, tanpa mencetak gol maupun assist.

Jurnalis Transfermarkt, Sacha Tavolieri, melaporkan pekan lalu bahwa Porto siap mengajukan tawaran antara 15 hingga 18 juta euro. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah Timber melihat peluang memulai lembaran baru di Portugal.

Untuk saat ini, Timber menjalani pramusim yang kuat bersama L'OM, setelah sebelumnya pada musim panas ini membela tim nasional Belanda di Piala Dunia. Dalam dua laga uji coba, ia mencatatkan satu gol dan satu assist.

Marseille akan memulai musim baru Ligue 1 pada Jumat. Racing Strasbourg akan bertandang ke Stade Vélodrome pada laga pembuka di Prancis.