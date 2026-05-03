Mantan pelatih Ajax kemungkinan akan menggantikan Anthony Correia di Telstar

Telstar masih berjuang keras untuk mempertahankan posisinya di Eredivisie, namun klub asal Velsen-Zuid ini juga harus mulai memikirkan musim depan. Pasalnya, pelatih Anthony Correia tidak akan lagi memimpin tim pada musim depan.

Correia, yang menjalani tahun debut yang mengesankan di Eredivisie, akan pindah ke FC Utrecht musim depan, di mana ia akan menggantikan Ron Jans. Pelatih berpengalaman ini akan pensiun pada usia 67 tahun.

Sebelum bergabung dengan Telstar, Correia pernah bekerja selama empat tahun di Katwijk di Divisi Kedua. Ia dua kali menjadi juara bersama klub tersebut dan berkat itu ia mendapatkan transfer ke sepak bola profesional.

De Witte Leeuwen kemungkinan juga akan merekrut pengganti Correia dari Divisi Kedua, menurut Haarlesms Dagblad. Di SV Spakenburg, Chris de Graaf (39) menjadi kandidat utama, namun ia masih harus memperoleh lisensi kepelatihan.

Thomas Duivenvoorden, menurut Haarlems Dagblad, adalah kandidat impian, namun tampaknya asisten pelatih De Graafschap ini akan menjadi pelatih kepala di Doetinchem tahun depan.

Namun, manajemen Telstar memiliki beberapa opsi lain. "Alex Pastoor kabarnya sudah dihubungi dan mungkin hal yang sama berlaku untuk Marcel Keizer, yang pernah menjadi pelatih Telstar dari 2012 hingga 2014," demikian kabar yang beredar.

Pria berusia 57 tahun itu menganggur sejak kepergiannya dari Ajax, di mana ia memulai musim sebagai tangan kanan John Heitinga. "Keizer dikenal sebagai pelatih yang senang bekerja di level tinggi, tetapi lebih suka bekerja di balik layar; hal itu cocok dengan Telstar."