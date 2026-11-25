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N'Golo Kante akan kembali ke Stamford Bridge dalam momen emosional pada Rabu malam saat Fenerbahce menghadapi Shakhtar Donetsk di London. Legenda Chelsea itu mengakui mantan markasnya tetap istimewa, tetapi menegaskan bahwa perasaan tersebut harus dikesampingkan. Ia juga memuji para pendukung Fenerbahce yang datang dari Turki ke Inggris.

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Kante kembali ke Stamford Bridge bersama Fenerbahce

Kante akan kembali menginjak lapangan Stamford Bridge pada Rabu malam, meski bukan untuk menghadapi Chelsea. Kali ini, sang gelandang akan membela Fenerbahce melawan Shakhtar Donetsk dalam pertandingan penting di London.

Tim asal Ukraina itu menggelar laga kandangnya di stadion Chelsea berdasarkan kesepakatan antara kedua klub menyusul kepindahan mereka . Pengaturan itu menghadirkan kepulangan yang mengharukan bagi Kante, yang menjadi legenda era modern selama membela Chelsea di London barat. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, juara Piala Dunia 2018 itu mengakui bahwa kembali ke mantan markasnya membangkitkan emosi tersendiri.

Kante kesampingkan perasaan pribadi

Meski memiliki ikatan kuat dengan Chelsea, Kante menegaskan bahwa nostalgia tidak akan mengalihkan perhatiannya begitu pertandingan dimulai. Dengan kelolosan sebagai taruhannya, fokusnya sepenuhnya tertuju pada kemenangan Fenerbahce.

“Chelsea dan Stamford Bridge sangat istimewa bagi saya, tetapi sekarang kami fokus pada pertandingan,” jelas Kante, seperti dikutip Football365. “Berada di sini menghadirkan perasaan istimewa, tetapi untuk sementara hal itu harus dikesampingkan. Yang penting hari ini adalah menang dan lolos. Saya berharap kami akan menciptakan kenangan indah baru setelah pertandingan.”

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Kante terkesan dengan dukungan suporter Fenerbahce

Ia juga menyempatkan diri memuji para pendukung Fenerbahce yang datang ke Inggris dalam jumlah besar untuk mendukung tim mereka. Banyaknya suporter tim tamu di ibu kota Inggris mengejutkan gelandang berpengalaman itu. Ia yakin dukungan mereka yang riuh akan menjadi dorongan besar saat menghadapi Shakhtar Donetsk.

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“Fenerbahce adalah klub yang selalu ingin menang, itu sudah menjadi DNA-nya,” tambah Kante. “Sejujurnya, saya tidak menyangka akan melihat begitu banyak suporter hadir di London, tetapi itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami.”

Kelolosan dipertaruhkan di London barat

Semua kini bergantung pada pertandingan Rabu malam di Stamford Bridge. Bagi Kante, laga ini menawarkan kesempatan langka untuk menorehkan kisah baru di stadion tempat ia meraih begitu banyak kesuksesan. Dengan dukungan besar dari para suporter yang datang, Fenerbahce akan berupaya menunjukkan mentalitas kemenangan mereka saat menghadapi Shakhtar.