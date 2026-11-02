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Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kembali turun ke lapangan latihan untuk membantu klub kasta bawah di negara asalnya, Norwegia, sembari mempertimbangkan posisi permanen berikutnya. Pria berusia 53 tahun itu berbagi keahlian dengan FCK, klub kasta kelima di Kristiansund, setelah gagal kembali ke Old Trafford pada awal tahun ini.

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Legenda Norwegia latih klub kota kelahirannya

Solskjaer saat ini membagi waktunya antara tim senior dan tim junior FCK, klub yang berbasis di Kristiansund, setelah kompetisi domestik mereka berakhir. Klub setempat itu baru-baru ini finis di posisi kesembilan dari 11 tim di Divisi Empat Norwegia, yang merupakan kasta kelima dalam piramida sepakbola nasional. Kembali turun ke lapangan membuat sang pelatih tetap aktif setelah pembicaraannya untuk kembali ke Manchester United pada Januari tidak membuahkan hasil.

Penunjukan Carrick pupuskan harapan untuk kembali

Petisi Manchester United berbicara dengan mantan penyerang mereka itu mengenai kemungkinan kembali sebagai pelatih sementara pada awal tahun setelah pemecatan Ruben Amorim. Namun, klub justru menunjuk mantan asistennya, Michael Carrick, yang kemudian menandatangani kontrak permanen berdurasi dua tahun pada Mei. Meski membantu di sepakbola akar rumput, Solskjaer tetap terbuka untuk kembali menangani tim senior ketika ditanya soal masa depannya oleh TV2 Sport: "Ya, saya rasa saya mungkin akan menerima pekerjaan sebagai pelatih."

Ketika ditanya apakah ia akan mempertimbangkan tawaran dari Old Trafford di masa depan, ia menambahkan: "Jika Michael bekerja dengan baik selama sepuluh tahun dan memutuskan untuk berhenti, lalu mereka bertanya apakah saya bisa menangani mereka selama dua bulan, tentu saja saya tidak akan menolak.

"Saya berada di klub itu selama 18-19 tahun, jadi klub itu sudah seperti keluarga. Namun, itu bukan sesuatu yang sedang saya pikirkan."

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Deretan prestasi sebelum kiprah di Turki

Ikatan panjang Solskjaer dengan raksasa Liga Primer itu bermula selama 11 tahun kariernya sebagai pemain antara 1996 dan 2007. Ia mencetak 126 gol dalam 366 pertandingan di semua kompetisi dan meraih 12 gelar utama, termasuk enam gelar liga serta treble bersejarah pada 1999. Ia kembali pada Desember 2018, awalnya sebagai pelatih sementara untuk menggantikan Jose Mourinho, lalu bertahan hampir tiga tahun hingga November 2021. Ia membawa tim finis di posisi ketiga dan kedua di liga serta mencapai final Liga Europa 2021, saat mereka kalah adu penalti dari Villarreal.

Baru-baru ini, pria Norwegia itu kembali melatih klub bersama raksasa Turki Besiktas sebelum hengkang pada Agustus 2025 dan kembali menjalankan tugasnya sebagai pengamat teknis pertandingan UEFA dua bulan kemudian.

Kembali melatih secara permanen tetap jadi prioritas

Meski membimbing pemain muda dan amatir di Kristiansund memberinya kesempatan untuk tetap terlibat dalam sepakbola jauh dari sorotan, Solskjaer diperkirakan akan mempertimbangkan tawaran resmi dalam beberapa bulan mendatang. Dengan memadukan tugas analisisnya bersama UEFA dan keterlibatan langsung dalam sesi latihan di Norwegia, pria berusia 53 tahun itu menjaga kesiapannya untuk tantangan profesional berikutnya. Sementara itu, mantan koleganya, Carrick, menghadapi tugas mendesak untuk membalikkan peruntungan Manchester United di kompetisi domestik.