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Pep Guardiola meminta Cristiano Ronaldo dan tim nasional Portugal menyelesaikan perbedaan mereka agar penyerang legendaris itu mendapat perpisahan yang layak. Mantan manajer Manchester City tersebut menilai pemain yang begitu penting dalam sejarah seharusnya meninggalkan tim nasional dengan terhormat, bukan di tengah ketegangan yang masih tersisa.

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Guardiola serukan perpisahan yang meriah

Guardiola turut menanggapi perdebatan yang masih berlangsung mengenai masa depan Ronaldo bersama tim nasional Portugal . Ia menyarankan kedua pihak bekerja sama untuk memastikan karier internasional Ronaldo berakhir dengan penuh rasa hormat. Dalam percakapan di kanal YouTube legenda Brasil Romário, ahli taktik itu menyatakan bahwa situasi saat ini membutuhkan upaya bersama agar semuanya “berakhir dengan baik” demi menjaga warisan sang pemain.

Pelatih berpengalaman itu menekankan bahwa Ronaldo merupakan sosok yang sangat penting bagi negaranya, sehingga kepergiannya harus mencerminkan status tersebut. “Federasi Sepak Bola Portugal harus memastikan karier Cristiano Ronaldo berakhir secara terhormat,” kata Guardiola. “Cristiano Ronaldo tidak seharusnya meninggalkan tim nasional Portugal dengan cara seperti ini. Mereka tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini,” ujar sang pelatih.

“Ada pemain-pemain luar biasa, dan Cristiano Ronaldo adalah salah satunya. Karena itu, situasi ini harus diperbaiki. Apakah mereka akan memperbaikinya atau tidak bukan urusan saya, tetapi mereka benar-benar harus melakukannya. Benar, apa yang telah ia capai di dunia sepak bola layak mendapat akhir yang berbeda.”

Seruan agar kedua pihak berdamai

Menurut Guardiola, memperbaiki hubungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Untuk mencapai akhir yang tepat, kedua pihak harus menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan berkompromi di tingkat tertinggi. Meski tegas mendukung hak Ronaldo untuk menentukan bagaimana kiprah bersejarahnya bersama tim nasional berakhir, ia menekankan bahwa kedua pihak tidak boleh membiarkan sikap keras kepala menghalangi perpisahan yang layak. “Kedua pihak perlu berupaya memastikan perpisahan yang pantas. Mereka harus memahami bahwa Cristiano Ronaldo berhak pergi dengan caranya sendiri,” desak Guardiola.

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Alih-alih membiarkan ketegangan berlarut-larut, Guardiola membayangkan perpisahan hangat dan meriah yang menurutnya patut dialami Ronaldo di hadapan para pendukung di negaranya. Namun, ia juga meminta peraih lima Ballon d’Or itu mengambil langkah untuk membantu memulihkan hubungan, agar perhatian tetap tertuju pada pencapaiannya. “Harus ada perayaan yang membuatnya merasakan kasih sayang rakyat negaranya. Sebaliknya, ia juga harus mengambil inisiatif dan berkata: ‘Mari kita buka lembaran baru dan tinggalkan masa lalu,’” tambah Guardiola.

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Perselisihan singkat tak boleh menutupi warisan legendaris

Melihat gambaran yang lebih luas, Guardiola menolak anggapan bahwa masa-masa akhir yang sulit atau perselisihan pribadi tertentu patut mencoreng lebih dari dua dekade penampilan gemilang di panggung internasional. Menurutnya, di dunia sepak bola yang kerap cepat melupakan masa lalu, para pengurus, suporter, dan pemain sama-sama berkewajiban melihat keseluruhan perjalanan karier tersebut dan menghargainya.

“Seluruh perjalanan karier tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan satu atau dua bulan, atau karena perselisihan maupun kesalahpahaman dengan satu atau dua orang,” tegasnya. “Ada karier yang penuh pencapaian dan layak dijaga serta dibela. Para pemain hebat, mereka yang benar-benar pernah berada di puncak, pantas pergi dengan terhormat. Pertama, karena mereka meraihnya melalui segala yang telah mereka berikan kepada olahraga ini. Sepak bola sendiri berutang pengakuan itu kepada mereka.”

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Menjadi teladan bagi generasi berikutnya

Selain apa yang telah diraih Ronaldo, Guardiola menyoroti jejak budaya yang ditinggalkan sang penyerang dalam sepak bola di negaranya. Cara Portugal menutup kisah sosok olahraganya yang paling terkenal itu akan menyampaikan pesan kuat kepada setiap talenta muda yang bermimpi mengenakan seragam merah dan hijau yang terkenal tersebut dalam beberapa dekade mendatang.

“Ia sosok yang sangat penting, bukan hanya bagi dirinya sendiri dan Portugal, tetapi juga bagi generasi pemain Portugal berikutnya. Kedua, demi anak-anak yang baru mulai bermain sepak bola, yang mungkin berkata: ‘Saya ingin mengakhiri karier seperti Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini, atau tokoh hebat lainnya sepanjang sejarah,’” kata Guardiola.