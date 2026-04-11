Mantan kiper Liverpool: Ronaldo akan merugikan Portugal di Piala Dunia... berbeda dengan Messi

Mantan kiper Liverpool, Cristiano Ronaldo asal Portugal yang kini menjadi kapten Al-Nassr, mendapat kritikan karena dianggap akan merugikan timnas negaranya di Piala Dunia 2026 jika ia ikut serta.

Ronaldo bersiap untuk berpartisipasi di Piala Dunia untuk terakhir kalinya dalam karier sepak bolanya, yaitu pada edisi 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, saat ia bersama Portugal akan menghadapi tim nasional Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia di Grup 11.

Namun, Brad Friedel, mantan kiper Liverpool dan Tottenham asal Amerika Serikat, berpendapat bahwa partisipasi bintang Portugal tersebut dalam turnamen tersebut akan merugikan timnas negaranya, berbeda dengan Lionel Messi dari Argentina, kapten Inter Miami.

Friedel mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Portugal "Apula": "Semua pemain pada akhirnya harus pensiun, begitulah adanya, dan hal ini juga berlaku bagi Ronaldo."

Dia menjelaskan: "Ronaldo masih terlihat dalam kondisi fisik yang luar biasa, tetapi cara bermainnya telah berubah, dan mungkin akan tiba saatnya di mana seorang pemain tertentu dapat merugikan tim dari segi kolektif."

Dia menambahkan: "Namun di saat yang sama, dia bukanlah tipe pemain yang bisa kamu biarkan di bangku cadangan, karena jika kamu menyingkirkan Ronaldo dari tim, itu akan menjadi satu-satunya pembicaraan selama Piala Dunia."

Dia melanjutkan: "Saya sangat bersyukur karena bukan saya yang harus mengambil keputusan ini, karena saya jelas percaya bahwa Messi dan Ronaldo sedang menurun."

Dia menambahkan: "Messi masih sering bermain di Inter Miami, apakah dia masih bisa mencetak gol dan memberikan assist? Ya, dia masih bisa membantu Argentina karena dia adalah Messi, tapi Ronaldo saat ini, terutama saat tim membutuhkan pertahanan, tidak akan banyak berbuat."

Dia melanjutkan: "Anda adalah pelatih, apakah Anda akan bermain melawan tim-tim terbaik di dunia dengan hanya 10 pemain yang bertahan? Itu hal yang sulit dilakukan."

Dia menyimpulkan: "Hal baik tentang Messi adalah dia tidak pernah bertahan, tim-tim selalu dibangun agar dia bisa bergerak bebas di lapangan, begitulah adanya."