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Mantan kiper Brentford Patrik Gunnarsson kembali ke sepakbola profesional setelah berjuang melawan penyakit saraf parah yang membuatnya harus menggunakan kursi roda. Pemain internasional Islandia itu absen hampir 20 bulan sebelum kembali bermain secara luar biasa di kasta tertinggi Belgia bersama KV Kortrijk.

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Kiper kembali setelah sakit parah

Gunnarsson telah kembali bermain dalam pertandingan kompetitif setelah melalui perjuangan luar biasa. Mantan kiper Brentford itu kembali ke lapangan bersama klub Belgia, Kortrijk, setelah absen hampir 20 bulan. Penyakit saraf parah memaksanya menepi selama itu.

Kondisi yang melemahkan tubuhnya tersebut membuatnya harus tiga kali dirawat di rumah sakit dan mengubah kehidupan sehari-harinya secara mendasar. Pada masa-masa tersulit dalam perjuangannya, sang kiper menghadapi keterbatasan fisik yang menakutkan. Kini ia secara ajaib berhasil mengatasi hambatan tersebut dan kembali bermain di kasta tertinggi.

Brentford FC

Berjuang menghadapi keterbatasan fisik yang menakutkan

Kondisi Gunnarsson saat sakit begitu berat. Kemampuan fisiknya merosot dengan cepat dan ia harus menjalani hidup tanpa kemampuan gerak dasar yang biasa dimilikinya.

"Saya masuk rumah sakit dengan kursi roda karena berjalan sudah hampir mustahil," jelas Gunnarsson dalam wawancara melalui kanal resmi Brentford. "Saya bahkan tidak bisa menggendong putri saya karena kekuatan tubuh saya sudah jauh berkurang. Saya masih bisa bernapas sendiri, tetapi rasanya tidak normal. Rasanya seperti udara yang masuk ke paru-paru saya tidak sebanyak biasanya."

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Belajar kembali dasar-dasar menjadi kiper

Mengatasi penyakit itu baru tahap pertama dalam perjalanannya. Untuk menghidupkan kembali karier profesionalnya, Gunnarsson harus membangun ulang kemampuan atletiknya dari awal. Ia membagikan foto-foto pribadinya saat dirawat di rumah sakit untuk menyemangati rekan-rekan setimnya di Kortrijk menjelang laga penting untuk promosi. Perlahan, ia kembali berlatih di lapangan.

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"Kekuatan tubuh saya sudah jauh berkurang sampai-sampai saya nyaris tidak bisa berjalan, jadi saya harus membiasakan diri melakukan semuanya lagi," ungkapnya. "Melompat terasa seperti melompat untuk pertama kalinya, menjatuhkan badan untuk menepis bola terasa seperti melakukannya untuk pertama kalinya."

Brentford FC

Menjalani kebangkitan ajaib di sepakbola

Gunnarsson kini telah mengukuhkan tempatnya di kasta tertinggi Belgia bersama Kortrijk. Namun, ia mengakui bahwa tantangan mental untuk kembali ke lapangan sama beratnya dengan tantangan fisik.

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"Saya sangat lega dan bahagia, tetapi juga gugup bisa bermain lagi," katanya. "Tentu saja, setelah absen begitu lama, Anda bertanya-tanya apakah kemampuan Anda masih akan sebaik sebelumnya."

Sang kiper bertekad menghargai setiap momen di lapangan seiring berlanjutnya kariernya. "Bisa kembali bermain di level ini secepat ini sungguh luar biasa… terkadang saya harus mengingatkan diri sendiri akan hal itu," pungkasnya.