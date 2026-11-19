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Mantan kiper Brentford Patrik Gunnarsson kembali bermain sepakbola profesional setelah berjuang melawan penyakit neurologis parah yang membuatnya harus menggunakan kursi roda. Kiper timnas Islandia itu absen hampir 20 bulan sebelum menuntaskan comeback luar biasa bersama KV Kortrijk di kasta tertinggi Belgia.

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Kiper kembali bermain setelah sakit parah

Gunnarsson telah kembali bermain dalam pertandingan kompetitif dengan cara yang luar biasa. Mantan kiper Brentford itu kembali ke lapangan bersama klub Belgia, Kortrijk, setelah absen hampir 20 bulan. Ia harus menepi begitu lama akibat penyakit neurologis parah.

Kondisi yang melemahkan tubuhnya itu membuatnya harus dirawat di rumah sakit tiga kali dan mengubah kehidupan sehari-harinya secara mendasar. Pada masa-masa tersulit dalam perjuangannya, sang kiper menghadapi keterbatasan fisik yang menakutkan. Kini ia berhasil mengatasi hambatan tersebut dan kembali bermain di kasta tertinggi.

Berjuang menghadapi keterbatasan fisik yang menakutkan

Kondisi Gunnarsson akibat penyakit itu sangat memprihatinkan. Kemampuan fisiknya merosot dengan cepat dan ia harus menjalani hidup tanpa fungsi motorik dasarnya.

"Saya masuk rumah sakit dengan kursi roda karena berjalan sudah hampir mustahil," jelas Gunnarsson dalam wawancara melalui kanal resmi Brentford. "Saya bahkan tidak bisa menggendong putri saya karena kekuatan saya sudah sangat berkurang. Saya masih bisa bernapas sendiri, tetapi rasanya tidak normal. Rasanya seperti udara yang masuk ke paru-paru saya tidak sebanyak biasanya."

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Belajar lagi dasar-dasar menjadi kiper

Mengatasi penyakit itu baru bagian pertama dari perjalanannya. Untuk menghidupkan kembali karier profesionalnya, Gunnarsson harus membangun ulang kemampuan fisiknya sebagai atlet dari nol. Ia menggunakan pengalaman beratnya untuk menyemangati rekan-rekan setimnya di Kortrijk dengan membagikan foto-foto pribadinya saat di rumah sakit menjelang laga penting untuk promosi. Perlahan, ia kembali ke lapangan latihan.

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"Kekuatan saya begitu berkurang sampai saya nyaris tidak bisa berjalan, jadi saya harus membiasakan diri melakukan semuanya lagi," ungkapnya. "Melompat terasa seperti melompat untuk pertama kalinya, menjatuhkan diri terasa seperti melakukannya untuk pertama kalinya."

Menjalani comeback sepakbola yang ajaib

Gunnarsson kini telah mengukuhkan tempatnya bersama Kortrijk di kasta tertinggi Belgia. Namun, ia mengakui bahwa tantangan mental saat kembali ke lapangan sama beratnya dengan tantangan fisik.

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"Saya sangat lega dan senang, tetapi juga gugup bisa bermain lagi," katanya. "Tentu saja, setelah absen begitu lama, ada pikiran apakah Anda akan bisa bermain sebaik sebelumnya."

Sang kiper bertekad menghargai setiap momen di lapangan seiring berlanjutnya kariernya. "Cukup luar biasa bisa kembali bermain di level ini secepat ini… terkadang saya harus mengingatkan diri sendiri akan hal itu," pungkasnya.