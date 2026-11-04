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David Ospina Colombia Getty
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Mantan kiper Arsenal dan Al-Nassr: Ospina umumkan keputusan penting soal masa depannya

Colombia vs Chile
Colombia
Chile
Friendlies
Al Nassr FC
Arsenal
D. Ospina
Kolombia
Cile
Arab Saudi
Inggris

"Aku akan pergi ke mana pun senyumku membawaku"

Kiper klub Meksiko Atlante asal Kolombia, David Ospina, mengumumkan pensiun dari sepak bola pada usia 38 tahun, pada hari Rabu ini.

Ospina sebelumnya pernah membela Arsenal pada rentang 2014 hingga 2018, dan Napoli hingga 2022, sebelum pindah ke Al Nassr yang ia perkuat hingga 2024.

Ia juga dikenal di Prancis atas masa baktinya selama enam tahun bersama klub Nice (2008-2014).

Kiper gaek itu mengumumkan pensiunnya dalam sebuah pesan melalui akunnya di Instagram, yang di dalamnya ia berkata: "Kepada sepak bola, aku ucapkan terima kasih! Aku tidak akan meninggalkannya... tapi aku bersyukur! Ini adalah perjalanan yang luar biasa! Mulai sekarang, aku akan pergi ke mana pun senyumku membawaku."

Pertandingan berikutnya
COL

COL

Friendlies

13 Nov 2026

CHL

CHL

Ospina bermain lebih dari 600 pertandingan sepanjang kariernya, 131 di antaranya bersama timnas Kolombia, yang menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas, sejajar dengan James Rodriguez.

 

 

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