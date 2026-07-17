Mantan Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol: Keikutsertaan Maroko dalam pencalonan Piala Dunia 2030 merugikan kami

Luis Rubiales, mantan presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, mengatakan bahwa gagasan untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030 adalah idenya sendiri, sekaligus mengungkapkan rasa sedihnya atas apa yang ia gambarkan sebagai “pembubaran” beberapa aspek proyek tersebut setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan Rubiales tersebut disampaikan dalam wawancara panjang yang dilakukannya dengan surat kabar Spanyol “Marca”, bertepatan dengan peluncuran buku barunya yang berjudul “Matar a Rubiales” (Membunuh Rubiales).

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Rubiales secara langsung menyinggung soal Piala Dunia 2030, menanggapi pertanyaan mengenai pandangannya saat ini mengenai hal tersebut, dengan mengatakan: “Proyek ini kami dorong dari Federasi (Spanyol) bekerja sama dengan Portugal. Kami berjuang keras di UEFA, namun pemerintah menciptakan hambatan, bahkan terkait bergabungnya Maroko yang merugikan kami.”

Ia melanjutkan: “Pertandingan final dan salah satu pertandingan semifinal telah disepakati untuk diselenggarakan di Spanyol… Kini tim yang berhasil mewujudkan (proyek Piala Dunia) itu telah dibubarkan; saya sedih melihat bagaimana warisan yang dibangun dengan biaya besar ini dikelola.”

Pernyataan Rubiales ini muncul di tengah persaingan ketat dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030—yang melibatkan Spanyol, Portugal, dan Maroko—terkait penentuan tuan rumah pertandingan-pertandingan utama turnamen, terutama pertandingan final, di tengah pertimbangan antara sejumlah stadion besar, terutama Santiago Bernabéu dan Camp Nou di Spanyol, serta Stadion Hassan II di Maroko.