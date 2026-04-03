Mantan Ketua Al-Hilal membebaskan Salem Al-Dosari dari tuduhan melarikan diri

Mantan Presiden Klub Al-Hilal, Salem Al-Dossari, membantah tuduhan bahwa ia menghindar dari pemanggilan tim nasional Saudi selama jeda internasional terakhir pada bulan Maret lalu.

Al-Dossari absen dari tim "Al-Akhdar" dalam dua pertandingan persahabatan melawan Mesir dan Serbia, setelah ia dikeluarkan dari pemusatan latihan karena cedera lutut, yang membuat beberapa pihak menuduhnya menghindari partisipasi.

Pangeran Abdulrahman bin Musa'id bin Abdulaziz Al Saud, mantan presiden klub Al-Hilal, memposting cuitan melalui akun resminya di platform "X", di mana ia menegaskan bahwa Salem Al-Dossari tidak bersalah atas tuduhan tersebut.

Mantan ketua Al-Hilal itu juga membagikan foto daftar pemain yang absen saat timnya menjamu Al-Taawoun, besok Sabtu, di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-27 Liga Roshen, yang mencakup "Tornado".

Ia menulis: "Inilah daftar pemain Al-Hilal yang absen saat menghadapi Al-Taawoun besok di liga. Seperti yang terlihat, Salem Al-Dossari—yang cedera diragukan dan diklaim hanya pura-pura—kini absen karena cedera dalam pertandingan penting dan krusial, yang hasilnya mungkin menentukan arah liga."

Menurut laporan media, absennya kapten Al-Hilal mungkin berlanjut saat tim menjamu Al-Khulud, Rabu depan, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Perlu dicatat bahwa Al-Dosari telah tampil bersama Al-Hilal dalam 27 pertandingan sejak awal musim ini, di mana ia berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 10 assist.