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Mantan kiper Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, memberikan pujian setinggi langit kepada mantan rekan setimnya di Tottenham, Harry Kane, setelah penyerang Bayern Munich itu meraih Ballon d'Or 2026 di London pada Senin malam. Setelah berbagi ruang ganti selama satu dekade di London utara, veteran asal Prancis itu memuji kemampuan bermain kapten Inggris tersebut yang lengkap serta kepribadiannya yang rendah hati.

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Juara Piala Dunia puji sang striker

Lloris gembira menyaksikan rekan lamanya di lini serang meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola bersama Trofi Gerd Muller di London Palladium pada 26 Oktober. Kini berusia 33 tahun, pemain Inggris itu mengungguli bintang Real Madrid Kylian Mbappe dan pemain muda Barcelona Lamine Yamal untuk menjadi pemain pertama dari negaranya yang memenangi penghargaan tersebut dalam 25 tahun. Penghargaan itu diraihnya setelah mencetak 73 gol dalam satu musim, menjuarai Bundesliga, dan finis di posisi ketiga Piala Dunia bersama Inggris.

Satu dekade bersama menumbuhkan rasa hormat yang bertahan lama

Setelah meniti jenjang di Tottenham Hotspur sejak 2009 dan menjalani beberapa masa peminjaman, Kane menjadi rekan setim tetap Lloris di tim utama sejak pertengahan 2013 hingga bergabung dengan Bayern pada Agustus 2023. Lloris sendiri tiba pada Agustus 2012. Kiper yang kini berusia 39 tahun itu kemudian pindah ke Los Angeles FC pada Desember 2023.

Berbicara kepada L'Equipe, mantan kapten Prancis itu memuji perkembangan menyeluruh eks rekan setimnya: "Saya turut senang untuknya. Luar biasa melihat mantan rekan setim memenangi Ballon d'Or di London, kota tempatnya bermain dulu. Kemampuannya sangat lengkap dan terus diasahnya dari musim ke musim. Sekarang, dia bisa melakukan segalanya: umpan pendek, umpan panjang, tekel, turun membantu pertahanan, dan dia tanpa diragukan lagi adalah pemain terbaik di kotak penalti."

Sikap tidak mementingkan diri sendiri membedakan sang penyerang

Tidak seperti banyak pemain elite, striker itu tidak pernah mengupayakan kampanye media untuk memperkuat peluangnya meraih penghargaan. Sikap tersebut sangat mengesankan Lloris, yang membandingkannya dengan para pemenang sebelumnya, Ousmane Dembele dan Karim Benzema.

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Mengenang karakter dan sikap sang penyerang yang mengutamakan tim, Lloris menambahkan: "Dia tidak mengejar sorotan. Ballon d'Or ini diraihnya berkat profesionalisme dan kerendahan hatinya yang luar biasa. Dia adalah teladan dalam olahraga kita.

"Ballon d'Or Ousmane Dembele sebelumnya juga menjadi penghargaan bagi pemain yang mengutamakan tim, seperti Karim Benzema pada 2022. Harry jauh lebih dari sekadar mesin gol."

Laga piala domestik mendahului duel Klassiker

Setelah membukukan 10 gol dan tujuh assist dalam 12 penampilan di semua kompetisi musim ini, Kane akan segera kembali memusatkan perhatian pada Bayern. Bayern menjamu Magdeburg pada putaran kedua DFB-Pokal Rabu malam dengan target melaju tanpa kesulitan. Seusai laga piala tengah pekan itu, Bayern menjamu rival bebuyutannya Borussia Dortmund dalam duel pekan kedelapan Bundesliga yang sangat dinantikan pada Sabtu, 31 Oktober.