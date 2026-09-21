Dari Turin ke Madrid, semuanya berubah. Jonathan David, di Serie A, dengan seragam Juventus, gagal. Namun di Madrid, pemain Kanada itu kembali menemukan golnya. Gol ketiga secara beruntun, dalam derby melawan Real, yang benar-benar meledakkan antusiasme para penggemar Atletico, hingga memikat komentator Spanyol dan seluruh media.





"NOMOR 9 KELAS DUNIA" - Gol penentu dalam derby. Di Spanyol, mereka terutama terkesan dengan cara sang penyerang menafsirkan pertandingan: pergerakannya, kemampuan menyerang kotak penalti, pembacaan situasi, dan ketenangannya di sepertiga akhir. Saat siaran langsung derby, muncul pula pujian yang sangat signifikan: "Videonya seharusnya ditunjukkan kepada setiap anak muda di luar sana yang ingin menjadi penyerang. Begitulah cara seorang nomor 9 kelas dunia bergerak dan menuntaskan peluang di dalam kotak penalti".





Tiga pertandingan beruntun mencetak gol telah membakar antusiasme para penggemar dan mengubah performanya menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di sekitar Atletico.











































