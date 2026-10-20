Mantan juru bicara mengungkap: Apa kebenaran soal kepemilikan Cristiano Ronaldo atas klub Al Nassr?

Mantan juru bicara klub Al Nassr mengungkap fakta mengenai kepemilikan kapten tim asal Portugal, Cristiano Ronaldo, atas sebagian saham klub Saudi tersebut pada periode mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkapkan keinginan perusahaan Amerika "RedBird Capital", pemilik klub Italia AC Milan saat ini, untuk memperoleh 70% saham klub Al Nassr, dengan nilai satu miliar riyal, disertai pelunasan utang senilai 800 juta riyal.

Bocoran itu mengisyaratkan kemungkinan masuknya pengusaha Mohammed Al-Khuraiji dalam aliansi investasi ini, bersama para investor lainnya, dengan Cristiano Ronaldo di barisan terdepan, yakni sebesar 20%.

Namun, Saud Al-Sarami, mantan juru bicara klub Al Nassr, membantah keras kabar tersebut dalam pernyataannya melalui program "Malaeb" di radio "Al Arabiya FM".

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Al-Sarami mengatakan terkait hal ini: "Semua pembicaraan yang beredar tentang Cristiano (Ronaldo) sama sekali tidak mungkin, dia tidak akan menjadi investor di klub Al Nassr, baik dengan 20% maupun bahkan 1%".

Dia menjelaskan: "Kabar yang beredar menyebutkan bahwa negosiasi masih dalam tahap awal, dan saya melihat negosiasi itu akan berakhir pada tahap tersebut dan tidak akan dilanjutkan. Utang senilai 800 juta riyal yang dibicarakan itu, pada dasarnya tidak pernah ada, Al Nassr tidak berutang uang sepeser pun".

Dia menutup: "Tidak ada yang benar dari apa yang dibicarakan, terutama terkait Cristiano Ronaldo, karena dia tidak ingin menjadi pemilik klub mana pun, baik itu klub Al Nassr maupun yang lainnya".