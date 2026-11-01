Toni Freixa, mantan calon presiden Barcelona sekaligus mantan juru bicara klub, meremehkan dampak dari dua kekalahan tim Catalan tersebut melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid, dengan menganggap bahwa kekalahan melawan dua tim kuat merupakan hal yang wajar sepanjang musim yang panjang, serta memperingatkan agar jangan mengubah setiap kemunduran menjadi krisis, atau menyuburkan narasi pesimistis mengenai masa depan tim.

Freixa mengatakan, dalam sebuah artikel di surat kabar Catalan "Sport", bahwa awal yang luar biasa dari Barcelona di Liga Spanyol telah memicu kegembiraan yang mungkin melampaui batas wajarnya, namun ia menegaskan bahwa tim memiliki kemampuan untuk mengembalikan performa mereka dan membuktikan kekuatan mereka kembali sepanjang musim.

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Penulis mengutip apa yang terjadi pada Barcelona musim lalu, ketika mereka kalah di kandang sendiri melawan Paris Saint-Germain, tumbang dengan skor 4-1 melawan Sevilla di Stadion Sanchez Pizjuan, dan meraih kemenangan sulit atas Girona 2-1 lewat gol di menit terakhir, sebelum kekalahan mereka dari Real Madrid di Santiago Bernabeu.

Ia juga menyinggung apa yang dikenal sebagai "November yang kotor" pada musim 2024-2025, ungkapan yang digunakan oleh pelatih Hansi Flick ketika itu, setelah Barcelona kalah dari Real Sociedad, bermain imbang dengan Celta Vigo, kemudian menerima 3 kekalahan beruntun di kandang sendiri, melawan Las Palmas, Leganes, dan Atletico Madrid.

Freixa menyoroti bahwa Barcelona berhasil, setelah periode-periode sulit itu, meraih lima dari enam gelar domestik yang mungkin diraih selama dua musim tersebut, dengan menegaskan bahwa kemunduran tidak selalu berarti adanya krisis, karena tim mampu mengatasinya dan kembali meraih kemenangan.

"Narasi Akhir Dunia"

Mantan calon presiden Barcelona itu melayangkan kritik kepada mereka yang mengubah setiap kekalahan menjadi bencana, dan menyuburkan narasi akhir dunia mengenai klub, dengan menganggap bahwa di balik itu terdapat motif yang berkaitan dengan dominasi historis Barcelona dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mengatakan bahwa Barcelona meraih tujuh gelar Liga Spanyol dan enam gelar Copa del Rey selama 12 musim terakhir, berbanding empat gelar liga dan satu gelar Copa bagi pesaing mereka (Real Madrid), dengan menganggap bahwa selisih gelar selama periode ini (13-5) mencekik kubu putih tersebut "dan menjelaskan kepanikan yang mereka rasakan menghadapi kemungkinan jurang itu semakin melebar musim ini".

Freixa menutup dengan menegaskan bahwa Barca menampilkan kerja yang sangat baik sejak beberapa waktu lalu, dan akan terus membuktikannya sepanjang musim ini, meski ada upaya dari sejumlah pihak untuk mendorong keadaan ke arah sebaliknya, menurut ungkapannya.