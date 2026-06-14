Mantan juru bicara Al-Nasr mengungkapnya: Jesus hampir bergabung dengan Al-Ittihad!

Jurnalis Saud Al-Sarami, mantan juru bicara resmi klub Al-Nassr, mengungkap kejutan besar terkait masa depan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, dengan menegaskan adanya negosiasi serius antara pelatih berpengalaman tersebut dan klub Al-Ittihad untuk memimpin tim secara teknis pada musim depan.

Pembicaraan mengenai masa depan Jesus muncul di saat Al-Ittihad terus menelaah opsi-opsi teknisnya sebagai persiapan untuk musim baru, setelah keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Portugal Sergio Conceicao pasca musim yang diwarnai banyak tantangan dan gejolak di berbagai aspek.

Jesus memiliki rekam jejak yang gemilang di sepak bola Saudi, di mana ia memimpin Al-Nassr pada awal musim lalu dan berhasil mengembalikan tim tersebut ke podium juara domestik setelah membawanya meraih gelar Liga Profesional Roshen, mengakhiri penantian suporter Al-Nassr yang berlangsung selama tujuh tahun penuh.

Al-Sarami mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Al-Arabiya FM": "Saya memiliki informasi yang pasti, Al-Ittihad saat ini sedang bernegosiasi dengan Jorge Jesus untuk memimpin tim pada musim baru sebagai pengganti Conceição."

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Dia menambahkan bahwa pelatih asal Portugal itu saat ini berada di Brasil dan sedang mempelajari semua opsi serta tawaran yang ada di hadapannya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai langkah selanjutnya, sambil menyoroti bahwa Al-Ittihad telah menempatkan namanya sebagai salah satu target utama yang dibahas di meja direksi.

Jesus dianggap sebagai salah satu pelatih paling sukses di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir, berkat pengalamannya yang luas dan kemampuannya bersaing di ajang-ajang bergengsi, yang mungkin mendorong manajemen Al-Ittihad untuk bergerak agresif guna meyakinkannya memimpin proyek teknis baru.

Jika negosiasi berhasil, penandatanganan kontrak dengan Jesus akan menjadi salah satu kesepakatan pelatih terpenting di Liga Roshen, terutama karena pelatih asal Portugal ini memiliki pemahaman mendalam tentang atmosfer sepak bola Saudi dan sifat persaingannya, serta kesuksesannya sebelumnya bersama lebih dari satu klub di kawasan ini.

Meskipun belum ada pengumuman resmi hingga saat ini, pernyataan Al-Sarami akan menambah spekulasi mengenai masa depan kursi kepelatihan di Al-Ittihad, sambil menunggu hasil perkembangan dalam beberapa hari ke depan mengenai kemungkinan melihat Jesus memimpin staf teknis "Al-Amid" pada musim baru.