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Mantan gelandang Manchester United dan Everton, Morgan Schneiderlin, yakin bek Arsenal William Saliba mustahil menolak Real Madrid. Schneiderlin, yang pernah bermain bersama kompatriotnya itu di Nice pada 2021, memperkirakan sang bek tengah bakal tergoda begitu mendapat pendekatan.

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Bek Prancis menarik minat raksasa Spanyol

Schneiderlin membuat pendukung Arsenal khawatir dengan memperingatkan bahwa Saliba akan sulit menolak tawaran dari Bernabeu ketika upaya untuk merekrutnya, yang menurutnya tak terelakkan, dimulai. Direkrut dari Saint-Etienne seharga £27 juta pada 2019, pemain internasional Prancis itu berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik Eropa di bawah Mikel Arteta. Rumor kepindahan ke klub raksasa Spanyol itu yang terus muncul bahkan membuat Arteta membahas spekulasi tersebut dengan sang pemain musim lalu.

Mantan rekan setim puji mentalitas elite

Meski bek itu mengungkapkan dalam pembicaraan dengan manajernya bahwa ia bahagia di Emirates Stadium, mantan rekannya di Ligue 1 yakin kepindahan ke Spanyol bisa terlalu menggiurkan untuk ditolak. Kini berusia 37 tahun dan telah pensiun pada 2024, Schneiderlin menyaksikan langsung perkembangan rekan senegaranya itu selama satu-satunya musim mereka bermain bersama di Riviera Prancis. Ia yakin Saliba telah menjadi pemain kelas dunia.

Berbicara kepada ComeOn, mantan gelandang itu mengatakan: "William Saliba ke Real Madrid? Itu keputusan yang harus ia ambil sendiri. Bukan kapasitas saya untuk mengatakan apakah ia harus bertahan di Arsenal atau pergi ke Madrid. Namun, setelah pernah bermain bersamanya, saya tahu ia adalah bek tengah top dengan mentalitas elite yang selalu ingin berkembang. Ia kini baru kembali setelah mengalami cedera panjang, tetapi menurut saya pertanyaan yang lebih besar justru untuk Arsenal: jika kehilangan Saliba, siapa yang akan menggantikannya?"

Arsenal terancam kesulitan mencari pengganti

Schneiderlin yakin Arsenal akan menghadapi dilema besar dalam upaya mengganti sosok sepenting itu di jantung pertahanan. Ia pun mengenang pernah menyarankan klub-klub elite untuk merekrut Saliba jauh sebelum nilai transfernya melambung.

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Menjelaskan daya tarik Real Madrid, ia melanjutkan: "Saat ini sangat sedikit bek tengah di dunia yang mampu menunjukkan performa seperti itu. Saya sudah mengatakan hal ini bertahun-tahun lalu ketika ia bermain untuk Nice. Jika saya mengelola klub besar, saya akan langsung merekrutnya, karena kelak harganya akan menjadi terlalu tinggi.

"Ia pemain luar biasa untuk dimiliki dalam tim. Namun, ketika keputusan seperti itu datang, ada segelintir klub yang tidak bisa Anda tolak sepanjang karier, dan Real Madrid adalah salah satunya."

Kondisi fisik membaik jelang lawatan ke Tyneside

Saliba kini telah kembali bermain setelah sempat absen karena masalah punggung. Namun, bek itu tidak masuk skuad Prancis untuk pertandingan Nations League bulan ini melawan Italia dan Turki. Meski demikian, ia diperkirakan akan sepenuhnya fit saat Arsenal bertandang ke markas Newcastle United di Premier League pada 21 November.