Mantan gelandang Liverpool Curtis Jones yakin Inter bisa menjuarai Liga Champions

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Curtis Jones mengirim pesan menantang kepada para rival Inter dengan menyatakan bahwa klub itu memiliki segala yang dibutuhkan untuk mencapai puncak sepak bola Eropa. Mantan gelandang Liverpool itu yakin kualitas teknik dan semangat pantang menyerah skuad Inter menjadikan mereka kandidat kuat untuk meraih trofi Liga Champions.

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Keyakinan penuh terhadap ambisi skuad di Eropa

Jones menyerukan semangat juang terkait peluang klub di Eropa dan menyatakan keyakinan penuh bahwa skuadnya mampu mencapai level tertinggi. Pemain asal Inggris itu, yang bergabung dengan klub raksasa Italia tersebut untuk menguji kemampuannya di lingkungan baru, yakin skuad saat ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk melewati fase-fase akhir kompetisi elite Eropa. Ia menunjuk kualitas teknik rekan-rekan setimnya sebagai alasan utama optimismenya.

“Saya 100 persen yakin kami bisa bersaing di Liga Champions,” kata Jones dalam wawancara mendalam dengan DAZN, seperti dikutip TUTTOmercatoWEB. “Ketika saya melihat rekan-rekan setim saya, dari segi kualitas dan kemampuan individu, kami punya peluang untuk mencetak gol, memberikan assist, dan menciptakan peluang. Saya merasakan semangat tim yang kuat dan energi positif secara keseluruhan.”

“Kami mampu bangkit, bahkan ketika lawan mencetak gol lebih dulu. Kami tidak takut atau kehilangan kendali. Para suporter luar biasa, dan itu juga sangat membantu. Saya merasa tim ini memiliki apa yang dibutuhkan. Saya tidak akan pernah memilih tim yang tidak memiliki semua hal yang diperlukan. Mungkin ada beberapa detail yang perlu diperbaiki, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh.”

Membandingkan Serie A dan Liga Primer

Kedatangan gelandang itu di Milan merupakan bagian dari strategi perekrutan yang lebih luas, yang membawa sejumlah pemain ternama dari Liga Primer ke San Siro. Jones menilai pengalaman kolektif yang dibawa dirinya, John Stones, dan Djed Spence telah memperkuat mentalitas di ruang ganti. Ia menekankan bahwa memiliki pemain yang terbiasa menghadapi tekanan pertandingan penting di Eropa sangatlah penting bagi tim mana pun yang berambisi meraih trofi pada Mei.

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Menanggapi perdebatan lama mengenai perbedaan kasta tertinggi sepakbola Inggris dan Italia, Jones menolak anggapan bahwa Serie A secara inheren lebih rendah kualitasnya atau terlalu lambat. “Dari luar, semua orang menganggap Serie A sebagai liga yang lebih lambat dan levelnya tidak terlalu tinggi. Saya hanya setuju sebagian,” jelas Jones. “Pertandingan berjalan lebih lambat karena cara lawan menghadapi kami. Di Liverpool, situasinya persis sama. Sebagai salah satu tim terkuat di liga, kami jarang menghadapi lawan yang menekan kami, tetapi mereka membuat segalanya lebih sulit dengan pertahanan rapat di area sendiri. Jika Anda tim terkuat, dengan para pemain terbaik, itulah yang akan dilakukan lawan. Baik di Italia maupun di Inggris.”

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Menjalin ikatan dengan suporter Inter

Ikatan emosional antara para pemain dan suporter di tribune menjadi faktor penting dalam keputusan gelandang itu untuk bergabung dengan klub. Mengenang pertemuannya dengan Inter saat masih menjadi lawan, Jones mengungkapkan bahwa atmosfer di San Siro meninggalkan kesan mendalam baginya. Ia melihat kemiripan antara dukungan penuh semangat di Milan dan atmosfer yang terkenal di seluruh dunia yang ia tinggalkan di Merseyside.

“Ketika kami bermain melawan Inter di Liga Champions, saya langsung melihat ikatan antara pemain dan suporter,” kata sang gelandang. “Saya dan Liverpool selalu memiliki ikatan istimewa seperti ini dengan para suporter, pemain ke-12 kami di lapangan. Saya rasa hal yang sama berlaku bagi mereka yang mencintai Inter. Jadi, itu pilihan yang mudah.”

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Gaya bermain pribadi dan keberanian di lapangan

Secara individu, Jones tetap berkomitmen pada gaya bermain berisiko tinggi dengan potensi hasil besar. Di tengah perhatian besar sepakbola modern terhadap data mentah, ia yakin nilai sesungguhnya terletak pada kesediaannya mengambil tanggung jawab di ruang sempit dan kerja kerasnya saat tidak menguasai bola. Hal-hal itu mungkin tidak selalu tercermin dalam catatan gol atau assist, tetapi tetap sangat dihargai oleh staf pelatih Inter.

“Saya tidak akan pernah ragu. Saya tidak akan pernah takut. Saya tidak ingin menjadi pemain yang selalu mencari jalan keluar yang mudah. Saya ingin mengambil risiko saat menguasai bola, bahkan ketika berada di bawah tekanan. Ketika berhasil, rasanya luar biasa, tetapi saya harus menerima bahwa hasilnya tidak selalu seperti itu. Ada hal-hal yang saya lakukan di lapangan yang diperhatikan rekan-rekan setim saya dan mungkin tidak dilihat oleh para suporter. Saya tahu bahwa saat ini sepakbola diukur lewat statistik, gol, dan assist. Mungkin saya tidak mencetak gol sebanyak pemain lain, tetapi saya melakukan banyak hal lain di lapangan yang diperhatikan dan dihargai oleh rekan-rekan setim serta staf,” pungkas Jones.