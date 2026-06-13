Fajr Hamid Al-Balawi, mantan direktur eksekutif klub Al-Ittihad Saudi, mengungkap fakta mengejutkan mengenai masa bakti pemain Maroko Abdelrazak Hamdallah bersama "Al-Amid", di mana ia sempat menghadapi sejumlah tuduhan terkait cara ia hengkang.

Al-Ittihad dan Hamdallah mencapai jalan buntu pada musim panas 2024, di mana penyerang asal Maroko itu menolak untuk menjadi pemain cadangan di belakang pemain Prancis Karim Benzema, sehingga kontrak antara kedua belah pihak diputus, dan ia kemudian bergabung dengan Al-Shabab.

Mengenai hal ini, Al-Balawi mengatakan: "Saya berinteraksi dengan Hamdallah secara dekat di Al-Ittihad. Dia adalah orang yang jujur dan tidak suka berbohong, serta ingin mendapatkan penghargaan dan pujian yang pantas, karena dia adalah pemain yang luar biasa dan sangat disiplin."

Dia menambahkan: "Hamdallah tampil luar biasa bersama Al-Ittihad, dan tidak membuat masalah seperti yang dikabarkan sebelumnya. Dia sangat profesional dan mencintai pekerjaannya, namun apa yang terjadi padanya membuatnya merasa tidak nyaman."

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Dia melanjutkan: "Gaji Hamdallah tertunda selama 6 bulan, namun dia tidak mengeluh dan tetap berlatih serta bermain seperti biasa, lalu dia mengalami ketidakadilan ketika nomor punggung 9-nya dicabut dan diberikan kepada Benzema."

Dia menambahkan: "Hamdallah menyukai kejujuran, dan ketika dia merasa sebaliknya, dia marah dan keluar dari jalur, dan beberapa orang menganggap dia membuat masalah, tetapi sebenarnya tidak demikian, dan kepergiannya dari Al-Shabab dan Al-Nassr disebabkan oleh kebohongan."

Dia menyimpulkan: "Al-Taawoun akan mendapatkan keuntungan besar dengan merekrut Hamdallah, karena dia adalah pemain yang berguna dan menyukai kejujuran seperti yang saya sebutkan."