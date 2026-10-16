Ramon Planes, mantan direktur olahraga Barcelona dan Real Betis, berbicara tentang perannya dalam merekrut Abde Ezzalzouli dan Pedri, seraya menegaskan bahwa transfer pemain yang disebut terakhir tidak dipahami banyak pihak di dalam klub Katalan tersebut saat kesepakatan itu dibuat.

Pernyataan Planes disampaikan dalam wawancara dengan program "Zona Mixta", sehari sebelum pertandingan Betis melawan Barcelona di LaLiga, yang mempertemukan dua klub terakhir yang ia tangani di Spanyol.

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Planes meninggalkan sepakbola Spanyol pada 2024 dan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Ittihad. Setelah pengalamannya di sana berakhir, ia akan melanjutkan kariernya di klub lain yang belum diungkap, dan semua indikasi menunjukkan bahwa klub tersebut berada di Eropa, menurut surat kabar Katalan "Sport".

Mengenai Ezzalzouli, Planes berkata: "Abde Ezzalzouli adalah pemain yang saya kenal dengan baik, karena kami bertaruh padanya waktu itu di Barcelona. Dia mencerminkan cara saya memandang sepakbola, dan tipe pemain yang saya pertaruhkan di semua klub yang saya tangani, sejak saya mulai di usia 32 tahun, dan itu sudah lama sekali."

Planes merupakan figur kunci dalam kepindahan Ezzalzouli ke Barcelona pada 2021, ketika ia menjabat sebagai sekretaris teknis klub.

Ia menemukan pemain Maroko itu saat masih bermain untuk Hercules, di Divisi Dua B, dan melihat dalam dirinya sosok winger klasik yang mahir menggiring bola dan dalam duel satu lawan satu. Ia kemudian kembali bertaruh besar padanya beberapa tahun berselang, ketika memindahkannya ke Real Betis, tempat ia menjadi pemain inti hingga hari ini.

"Pemain jalanan"

Planes menambahkan: "Altimira, Chadi Riad... kami melihat potensi luar biasa pada para pemain ini. Abde Ezzalzouli adalah pemain jalanan, agresif, intens, tidak konsisten. Dan ketika saya melihat pemain ini, saya bertaruh padanya untuk Barcelona Atletic, dengan membayar klausul penaltinya sebesar 2 juta, meski dia hampir tidak pernah bermain. Dia bermain bersama tim utama, kami pinjamkan dia ke Osasuna dan dia sangat sukses, dan ketika saya menandatangani kontrak dengan Betis, saya menginginkannya dengan harga berapa pun."

Ia melanjutkan: "Saya ingat banyak percakapan, di mana saya mengatakan bahwa dia datang ke klub yang sangat besar. Dia anak muda yang hanya dikenal sedikit orang, pemain yang sangat kompetitif secara internal. Abde Ezzalzouli ingin menjadi yang terbaik di posisinya. Saya mengusulkan kepadanya untuk mencapai level Luis Diaz, dan saya mengirimkan cuplikan-cuplikan video Diaz kepadanya."

Mengenai Pedri, yang ia pertaruhkan seperti halnya dengan Ronald Araujo, Planes berkata: "Anda tidak bisa bertaruh pada seorang pemain lalu meninggalkannya. Anda harus terus berbicara dengan pemain itu dan menunjukkan kepercayaan kepadanya. Ketika Anda menandatangani kontrak dengan seorang pemain, semuanya tampak indah, tetapi setelah itu kesulitan mulai muncul. Waktu itu, manajemen mendukung saya dalam (transfer) Pedri, tetapi banyak orang tidak memahaminya."

Ia menambahkan: "Membayar 5 juta untuk pemain yang belum bermain sama sekali di Divisi Satu, dengan adanya La Masia, menimbulkan banyak kritik. Budaya itu tidak ada di Barcelona, tetapi ada keteguhan mutlak dari pihak saya."

Pedri bergabung dengan Blaugrana pada musim panas 2020 dari Las Palmas, setelah kesepakatan dicapai pada September 2019.



