Perang antara Barcelona dan Real Madrid belum dimulai, meski kedua tim akan menjalani penampilan perdana mereka di La Liga dalam beberapa hari mendatang.

Kendati demikian, banyak pihak sudah mulai menantikan duel yang akan mempertemukan dua raksasa Spanyol pada musim baru ini, sekaligus persaingan antara Jose Mourinho dan Hansi Flick, sesuatu yang menurut pelatih asal Jerman itu sudah siap ia hadapi.

Flick belum lama ini berkata, "Ya, kenapa tidak? Ia pelatih tim rival, dan saya selalu siap menghadapi siapa pun."

Dalam situasi ini, banyak pihak memperingatkan tentang hal-hal yang bisa dilakukan Mourinho terhadap Flick, hal-hal yang pernah ia lakukan di masa lalu terhadap Pep Guardiola, dan menjadi faktor penentu dalam kepergiannya dari Barcelona.

Salah satu yang tidak ragu berbicara tentang ancaman yang ditimbulkan pelatih asal Portugal itu bagi Flick adalah Quinton Fortune, mantan bintang Manchester United yang mengenal betul sosok Mourinho.

Jaringan Defensa Central memuat pernyataan Fortune kepada jaringan Premier Bet, di mana ia berkata, "Flick orang yang tenang, dan saya rasa ia sudah tahu apa yang menantinya sekarang setelah Mourinho kembali ke Real Madrid."

Ia melanjutkan, "Jika ia membiarkan Mourinho masuk ke dalam kepalanya, maka tamatlah riwayatnya. Semuanya berakhir. Jika Mourinho berhasil mencapai area itu, maka nasibmu sudah tamat."

Ia menegaskan, "Flick pelatih yang bagus, tetapi Mourinho adalah maestro dalam permainan psikologis ini, ia juga memiliki kualitas yang cukup di timnya untuk melukai Barcelona di atas lapangan juga."

Ia menambahkan, "Mourinho akan melakukan segala cara untuk mengalihkan perhatian para pemainnya dari tekanan, dan ia akan berusaha mengguncang stabilitas Barcelona serta memicu kegaduhan media di front lain, demi mengalihkan semua tekanan kepada Flick dan timnya. Itu akan menjadi ujian yang sesungguhnya dan berat bagi mereka."

Dengan demikian, pelatih asal Jerman itu harus benar-benar berhati-hati, terlebih karena pelatih asal Portugal tersebut datang ke Real Madrid dengan tekad memulihkan mentalitas kompetitif tim Los Blancos.