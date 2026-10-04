Cristiano Ronaldo dan Fred pernah berbagi ruang ganti selama periode kedua sang bintang Portugal bersama Manchester United, dan pemain asal Brasil itu berkesempatan mengamati dari dekat rutinitas Sang Don, standar tingginya, serta pendekatannya yang unik dalam sepak bola.

Selama periode tersebut, Fred menyaksikan secara langsung disiplin dan kepribadian salah satu sosok terbesar dalam sejarah sepak bola. Kini, pemain Brasil itu mengenang masa tersebut dan menyoroti beberapa aspek yang paling membuatnya terkesan selama kebersamaan mereka di tim.

Fred tampil dalam podcast "Charla" dan berbicara tentang masa ia bermain bersama Cristiano Ronaldo di Manchester United. Pemain Brasil itu secara khusus memuji kepribadian pemain Portugal tersebut serta pendekatannya yang sangat teliti dalam kehidupan sehari-hari, dan ia berkomentar: "Dia orang yang baik, tetapi sangat disiplin. Kamu tidak bisa menentangnya; segala sesuatu harus dilakukan dengan caranya."

Gelandang itu juga memuji profesionalisme Cristiano dan pengaruhnya terhadap rekan-rekan setimnya. Ia menjelaskan, sebagaimana dikutip jaringan "DAZN": "Dia orang yang sangat profesional. Ketika dia bergabung dengan sebuah klub, pandangan orang-orang terhadapnya berubah karena mereka melihatnya bekerja keras. Dia memiliki mentalitas yang sangat kuat."

Salah satu hal yang paling membuat Fred terkagum-kagum adalah betapa besar perhatian Cristiano terhadap latihannya. Ia berkata: "Saya biasanya tiba sekitar satu setengah jam lebih awal, dan saya sudah menemukannya di sana di gym. Ketika saya pergi, saya mendapatinya masih di sana. Maka saya berkata dalam hati: Ya Tuhan, pria ini benar-benar berada di level lain. Dia adalah fenomena dalam arti sepenuhnya. Dia sangat profesional."

Fred mengenang sebuah kisah yang mencerminkan standar teliti sang bintang Portugal bahkan dalam situasi sehari-hari yang paling sederhana, serta betapa besar perhatiannya terhadap setiap detail. Ia berkata: "Dia membawa airnya sendiri dan mengatakan bahwa air itu berasal dari pegunungan Himalaya. Mereka melarangnya membawa cairan masuk, dan dia pun sangat marah. Pada akhirnya, dia terpaksa membuang air itu."

Di luar situasi-situasi itu, Fred juga menjelaskan bahwa kekagumannya terhadap Cristiano tidak hanya terbatas pada profesionalismenya saja, bahkan pemain Brasil itu masih menganggapnya sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

Ia menutup pernyataannya: "Ketika dia bermain, dia adalah monster. Memang benar bahwa bertambahnya usia memengaruhinya, suka atau tidak suka, tetapi dia memiliki bakat luar biasa. Dia termasuk pemain yang jika sudah memegang bola untuk menembak, tidak ada ruang untuk ragu. Dia pemain hebat, fenomena yang sesungguhnya."

Pernyataan Fred ini muncul di tengah krisis Cristiano Ronaldo saat ini, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal, menyusul perselisihan dengan pelatihnya Jorge Jesus akibat ia duduk di bangku cadangan selama kemenangan atas Norwegia (2-1) di UEFA Nations League.



