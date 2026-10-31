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Mantan penyerang Tottenham Hotspur, Lucas Moura, mengungkapkan bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk langsung pensiun setelah mengalami putus tendon Achilles kanan saat membela Sao Paulo pada awal tahun ini. Penyerang asal Brasil berusia 34 tahun itu mencemaskan kelanjutan kariernya di ruang ganti saat laga Campeonato Brasileiro melawan Bahia pada Mei berakhir imbang 2-2.

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Cedera parah memunculkan kekhawatiran akan pensiun

Moura mengaku sempat berpikir untuk meninggalkan sepakbola profesional begitu dokter klub mendiagnosis tendon Achilles kanannya putus sepenuhnya pada 3 Mei. Cedera itu terjadi bahkan sebelum setengah jam berlalu dalam laga comeback yang telah lama dinantikannya, setelah ia absen hampir dua bulan akibat patah dua tulang rusuk saat menghadapi Atletico Mineiro pada 18 Maret. Prospek menjalani rehabilitasi panjang lagi membuat pemain veteran itu mempertanyakan masa depannya di sepakbola.

Ketidakpastian kontrak menambah keterkejutannya

Mantan penyerang Premier League itu mencetak 39 gol dalam 221 penampilan di semua kompetisi selama lima tahun membela Tottenham antara Januari 2018 dan Juni 2023. Ia sangat cemas karena kontraknya saat ini bersama Sao Paulo akan berakhir pada penghujung tahun kalender. Dengan waktu pemulihan untuk cedera tendon separah itu umumnya mendekati 12 bulan, penyerang tersebut khawatir akan kehilangan klub saat masih menjalani perawatan.

Dalam wawancara dengan GE, Moura mengenang: "Saat itu, ketika saya sampai di ruang ganti, saya akui pikiran itu sempat terlintas. Sebab, begitu diagnosisnya dipastikan di sana, yang biasanya Anda dengar tentang cedera tendon Achilles adalah butuh sepuluh bulan hingga satu tahun untuk kembali. Saya berpikir: 'Kontrak saya berakhir pada Desember. Di mana saya nanti? Apakah saya akan tanpa klub?' Keraguan itu pun muncul."

Sudut pandang sang istri memotivasinya untuk kembali

Sehari setelah pertandingan melawan Bahia, pemain kreatif itu sukses menjalani operasi yang dipimpin Dr Moises Cohen di Hospital Israelita Albert Einstein pada 4 Mei. Di sana, dokter memberitahunya bahwa ia harus menepi setidaknya enam bulan. Saat kesulitan menerima masa absen tersebut, sang penyerang mengatakan istrinya telah mengubah pola pikirnya dan memotivasinya untuk menjalani rehabilitasi dengan tekad penuh.

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Mengenang kata-kata penyemangat istrinya setelah operasi, Moura menambahkan: "'Sayang, bayangkan berapa banyak orang masuk rumah sakit tanpa tahu apakah mereka bisa keluar besok. Kamu mengalami cedera yang bisa pulih dalam enam bulan.' Kata-kata itu menyadarkan saya. Kami akan keluar dari situasi ini dengan lebih kuat. Itu mengubah pola pikir saya. Ayo bekerja, ayo lakukan semua yang perlu saya lakukan."

Pemulihan cepat jelang laga derbi

Melampaui perkiraan awal tim medis, Moura kembali bermain setelah sedikit lebih dari lima bulan dalam kemenangan liga 2-1 atas Vitoria pada 10 Oktober dan telah mencetak satu gol dalam empat penampilan sejak saat itu. Pemain berusia 34 tahun itu kini ingin menjaga momentumnya ketika Sao Paulo menjamu rival sengitnya, Corinthians, pada 4 November sebelum menghadapi Fluminense dan Botafogo. Penampilan apik sepanjang sisa musim bisa menjadi penentu karena kontraknya berakhir pada Desember.