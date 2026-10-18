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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mantan bintang Sevilla meledak soal Real Madrid: Tidak malukah mereka mengeluh soal wasit? Sepak bola macam apa ini?!

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Spanyol

Keputusan-keputusan wasit mengalirkan tinta

Antoñito, mantan pemain Sevilla, meningkatkan kritiknya terhadap kepemimpinan wasit usai kekalahan klub asal Andalusia itu dari Real Madrid dengan skor 4-1 di Stadion Santiago Bernabeu. Ia memprotes tidak adanya peninjauan terhadap insiden pelanggaran Arda Guler kepada Peque Fernandez, selain beberapa keputusan lain yang menurutnya memengaruhi jalannya pertandingan.

Antoñito berkata dalam pernyataannya melalui radio resmi Sevilla: "Apakah Real Madrid tidak malu mengeluh soal wasit? Alasan mereka adalah bahwa mereka tidak melihat dengan jelas sikutan yang diterima Peque, padahal skornya masih 0-0, seperti yang Anda tahu. Itu insiden krusial yang mereka klaim tidak mereka lihat. Sepak bola macam apa ini? Apakah La Liga dan teknologi VAR tidak malu?"

Mantan pemain Sevilla itu menambahkan bahwa timnya kembali diperlakukan tidak adil, menurut penilaiannya, dengan mengatakan: "Ada satu serangan yang seharusnya membuat Guler diusir keluar, dan gol kedua juga didahului sebuah pelanggaran, serta seharusnya kami juga mendapatkan sebuah gol."

Ia melanjutkan dengan nada marah: "Apakah mereka ingin mempersiapkan segalanya untuk El Clasico dan mencegah Real Madrid tertinggal? Itu mustahil. Satu-satunya gol yang sah di tengah lapangan adalah milik Real Madrid. Dan penalti yang diberikan itu menggelikan; mereka hanya memberikan penalti seperti itu untuk Real Madrid dan Barcelona."

Antoñito menutup kritiknya dengan menyebut bahwa hal terbaik dalam pertandingan itu, dari sudut pandangnya, adalah berakhirnya laga tanpa cedera atau kartu merah, sebelum menggambarkan apa yang terjadi sebagai "hal yang memalukan".

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