Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, kembali menjadi sasaran kritik setelah penampilannya yang mengejutkan pada malam saat "Brasil Eropa" bermain imbang 1-1 dengan Republik Demokratik Kongo, dalam pertandingan putaran pertama Piala Dunia 2026.

Ahmad Atef, mantan bintang timnas Arab Saudi, mengatakan dalam pernyataannya saat tampil di acara "Dorina Ghir": "Kehadiran Ronaldo di Piala Dunia 2026 memang baik dari segi kepemimpinan dan moral, namun secara teknis, Portugal membutuhkan penyerang yang lebih unggul baik secara teknis maupun fisik, dan dia tidak boleh diturunkan sebagai pemain inti."

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Ia menambahkan: “Roberto Martínez, pelatih Portugal, memiliki sumber daya yang luar biasa tetapi tidak menunjukkan performa yang memuaskan, dan ia tidak akan meraih apa pun bersama tim nasional yang dipenuhi bintang-bintang ini.”

Mengenai penampilan gemilang Lionel Messi melawan Aljazair, ia berkata: “Dia adalah pemain dari planet lain; dia menyelesaikan semua masalah dan memberikan segalanya, karena dia melakukan hal-hal di luar sepak bola, dan Aljazair sangat menderita saat berhadapan dengannya.”

Dia menyimpulkan: “Timnas Aljazair mulai merasa lega saat Messi ditarik keluar, karena dia yang melakukan segalanya—mulai dari menerima bola, mengoper, menembak, hingga mencetak gol.”

Timnas Aljazair sebelumnya mengalami kekalahan mengejutkan dari Argentina dengan skor 0-3, dalam pertandingan putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia Amerika.



