Mantan bintang sepak bola Saudi: Meraih dua poin di Piala Dunia adalah hal yang positif!

Ahmad Ateef, mantan bintang tim nasional Arab Saudi, menilai bahwa hasil yang diraih "Al-Akhdar" di Piala Dunia 2026 tidaklah mengejutkan. Ia menegaskan bahwa meraih dua poin dari tiga pertandingan merupakan hasil yang positif jika dilihat dari level tim saat ini, mengingat krisis teknis yang telah dialami tim tersebut selama bertahun-tahun.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah bermain imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kalah dari Spanyol, sehingga hanya berhasil mengumpulkan dua poin, di tengah kritik luas terhadap staf pelatih dan para pemain akibat penampilan tim yang kurang memuaskan.

Atif mengatakan, saat tampil di program “Dorina Ghair”: “Ini adalah yang terbaik yang bisa kami berikan, dan saya melihat bahwa meraih dua poin adalah hal yang positif, karena kami bisa saja kalah dari Uruguay dan Cape Verde juga, jadi kita harus melihat kenyataan apa adanya.”

Ia menambahkan bahwa apa yang dialami timnas Saudi bukanlah hal baru, sambil menjelaskan bahwa “Al-Akhdar” sudah bertahun-tahun tidak mampu bersaing di turnamen besar, setelah gagal meraih semua gelar yang diperebutkan, bahkan Piala Teluk, yang mencerminkan seberapa parahnya kemunduran yang dialami sepak bola Saudi.

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Mantan bintang timnas Saudi itu menyoroti bahwa masalah sebenarnya bermula dari persiapan dan fondasi, sambil menegaskan bahwa sistem secara keseluruhan perlu dievaluasi, dengan mengatakan: “Buku ini sudah jelas dari judulnya, semuanya salah demi salah, dan kita sedang berjalan di jalan yang gelap. Tidak ada masalah dengan kekalahan, tetapi harus ada bentuk permainan yang jelas di lapangan.”

Ia menjelaskan: “Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Indonesia, lalu bagaimana kita bisa bersaing dengan Spanyol dan tim-tim besar lainnya?”

Ateef mengakhiri pernyataannya dengan mempertanyakan hilangnya talenta-talenta yang mampu membuat perbedaan, sambil berkata: “Di mana para talenta itu? Tidak masuk akal jika sepak bola Saudi tidak memiliki setidaknya satu atau dua talenta yang mampu memimpin tim nasional di masa depan,” seraya menuntut agar mekanisme pengembangan pemain ditinjau ulang demi memulihkan kemampuan tim nasional untuk bersaing di ajang-ajang mendatang.