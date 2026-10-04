Ahmed Ateef, mantan bintang timnas Arab Saudi, melepaskan kritik keras kepada Hassan Tambakti, bek "Arab Saudi" dan Al Hilal saat ini, karena eksekusi tendangan penaltinya yang buruk melawan Qatar.

Tambakti gagal mengeksekusi tendangan adu penalti di hadapan Qatar, pada malam kelolosan Arab Saudi ke final Piala Teluk Arab, Sabtu kemarin, yang memicu kemarahan akibat eksekusinya yang buruk.

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Ateef mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dorina Ghair": "Tambakti harus merasa bertanggung jawab terhadap timnas negaranya, karena ia nyaris menyia-nyiakan usaha semua orang akibat eksekusi tersebut".

Ia menambahkan: "Ia tidak boleh diandalkan dalam situasi seperti ini, karena jelas bahwa ia tidak melakukan tendangan adu penalti secara rutin".

Ia melanjutkan: "Saya memahami kegagalannya itu sendiri, hal itu bisa terjadi pada pemain mana pun dalam sepak bola, tetapi eksekusi dengan cara seperti ini tidak dapat diterima, kamu bukan Kanno, karena yang terakhir ini menendang sepertimu, tetapi ia tahu cara memainkannya".

Ia menutup: "Hassan Tambakti harus berlatih lebih baik dalam mengeksekusi tendangan penalti, karena ia nyaris menyia-nyiakan usaha rekan-rekannya dan staf teknis".

Timnas Arab Saudi lolos ke final Piala Teluk, melalui kemenangan adu penalti 3-2, untuk membuat janji bertemu Uni Emirat Arab, pada Selasa malam mendatang.