Ahmed Atif, mantan bintang timnas Arab Saudi, melancarkan kritik tajam kepada Hassan Tambakti, bek "Arab Saudi" dan Al Hilal saat ini, karena eksekusi penalti yang buruk melawan Qatar.

Tambakti gagal mengeksekusi penalti dalam adu penalti melawan Qatar, pada malam lolosnya Arab Saudi ke final Piala Teluk Arab, Sabtu kemarin, yang memicu kemarahan akibat buruknya eksekusi tersebut.

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Atif mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dawrina Ghair": "Tambakti harus merasa bertanggung jawab terhadap timnas negaranya, karena ia hampir menyia-nyiakan jerih payah semua orang akibat eksekusi tersebut".

Ia menambahkan: "Ia tidak boleh diandalkan dalam situasi seperti ini, karena jelas bahwa ia tidak melakukan eksekusi adu penalti secara rutin".

Ia melanjutkan: "Saya memahami kegagalannya itu sendiri, hal itu bisa terjadi pada pemain mana pun dalam sepak bola, tetapi eksekusi dengan cara seperti ini tidak dapat diterima, kamu bukan Kanno, karena yang terakhir menendang sepertimu, tetapi ia tahu bagaimana cara melakukannya".

Ia menutup: "Hassan Tambakti harus berlatih lebih baik dalam mengeksekusi tendangan penalti, karena ia hampir menyia-nyiakan jerih payah rekan-rekannya dan tim pelatih".

Timnas Arab Saudi lolos ke final Piala Teluk, melalui kemenangan adu penalti 3-2, untuk menghadapi Uni Emirat Arab, Selasa malam mendatang.