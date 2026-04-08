Mantan bintang Real Madrid: Vinícius itu mengerikan... Melihatnya membuatku marah

Kritik tajam terhadap bintang Brasil

Mantan pemain Real Madrid asal Belanda, Rafael van der Vaart, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku bintang Real Madrid asal Brasil, Vinícius Júnior, setelah kekalahan dari Bayern Munich (2-1) pada Selasa kemarin di Liga Champions.

Bayern Munich telah mengambil langkah penting menuju lolos ke semifinal Liga Champions, setelah mengalahkan Real Madrid di kandang Santiago Bernabéu dengan skor 2-1.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena, Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions dan akan menghadapi pemenang dari laga Liverpool melawan Paris Saint-Germain.

Van der Vaart mengatakan, seperti dilansir surat kabar "AS": "Ini mengerikan. Melihatnya bermain membuatku marah. Aku sangat menyesalinya karena dia pemain yang hebat. Tapi setiap kali dia menyentuh bola, bahkan sentuhan sekecil apa pun, dia menjatuhkan diri ke tanah berharap lawan mendapat kartu merah, lalu bangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itulah yang membuatku sedih padanya."

Dia menambahkan: "Real Madrid adalah klub di mana kamu bisa tampil buruk sepanjang pertandingan, tapi para penggemar tidak peduli. Karena mereka tahu bahwa tiba-tiba, tanpa peringatan, energi luar biasa itu akan kembali dan menghidupkan stadion. Hal-hal tidak berjalan seperti itu di Bayern Munich."

