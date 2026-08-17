Santi Cañizares, mantan penjaga gawang timnas Spanyol dan Real Madrid, mengkritik keputusan Barcelona menjual penyerangnya Ferran Torres ke Paris Saint-Germain dengan harga 50 juta euro. Ia menilai klub Katalan itu memilih waktu yang salah untuk melepas sang pemain, setelah Torres berhasil melewati kesulitan yang dihadapinya di awal kariernya dan mencapai tahap kematangan serta kestabilan.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Sport", Cañizares kembali menyampaikan keberatannya atas kepergian Torres, dengan menegaskan bahwa Barcelona telah melakukan langkah tepat saat merekrutnya di awal, tetapi melakukan kesalahan dengan menjualnya justru ketika sang pemain mulai menampilkan level terbaiknya dan membuktikan kemampuannya membuat perbedaan.

Barcelona menjalani periode transfer yang padat, di mana mereka menuntaskan beberapa kesepakatan, di antaranya perekrutan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Jesse Pizio, bersamaan dengan berlanjutnya upaya mereka untuk merampungkan dua kesepakatan Rodri dan Joao Cancelo, di samping pencarian mereka akan seorang penyerang murni, dengan menempatkan pemain Argentina Julian Alvarez di puncak prioritasnya.

Di sisi lain, skuad tim mengalami beberapa perubahan, setelah Ansu Fati, Yan Vergili, dan Iñaki Peña pergi, sementara Ronald Araujo dan Marc-Andre ter Stegen keluar dengan status pinjaman. Namun, kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain tetap menjadi kesepakatan yang paling kontroversial bagi Cañizares.

Penjaga gawang Spanyol itu mengenang awal karier Torres yang sulit, seraya menyebut bahwa perpindahannya dari Valencia ke sepak bola Inggris menempatkannya di hadapan tantangan besar, terutama dengan sulitnya beradaptasi di dalam tim yang kuat, yang berdampak pada penampilan dan kepercayaan dirinya.

Cañizares mengatakan bahwa Barcelona mengambil keputusan yang benar ketika bertaruh pada Torres, tetapi ia menilai klub memilih waktu yang salah untuk mengakhiri petualangan tersebut, seraya menambahkan: "Barcelona merekrutnya dengan cerdas, dan sulit untuk beradaptasi dengan Barcelona. Ia akhirnya beradaptasi, ia akhirnya bersinar, ia melalui momen terbaik dalam kariernya, ia mencetak gol di final, dan sekarang justru waktunya menjualnya. Yang benar adalah sebaliknya."

Cañizares tidak yakin bahwa nilai finansial dari kesepakatan itu, yang mencapai 50 juta euro, merupakan alasan yang cukup untuk melepas sang pemain, seraya mempertanyakan kemampuan Barcelona menemukan di pasar seorang penyerang yang terjamin dengan nilai yang sama.

Ia menambahkan: "Jangan lepas dia gratis, tetapi 50 juta euro bukanlah hadiah. Ia seorang penyerang yang mencetak gol, pergilah ke pasar dan lihat apa yang bisa kau dapatkan dengan jumlah ini."

Mantan penjaga gawang itu menegaskan bahwa sikapnya terhadap kepergian Torres bukanlah lahir seketika, seraya menyebut bahwa ia telah mengkritik kesepakatan tersebut sepanjang musim panas, dan berkata: "Saya terus mengulang perkataan ini sepanjang musim panas, dan saya tidak bisa memahaminya."