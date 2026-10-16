Kebangkitan Real Madrid saat menghadapi Roma, yang berakhir dengan kemenangan 4-3 bagi klub Spanyol tersebut, tidak menghapus keraguan yang mengelilingi penampilan tim di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, setelah laga itu kembali mengungkap persoalan lini belakang serta kesulitan dalam merebut bola dan menguasai permainan. Poin-poin itulah yang membuat Alvaro Benito, mantan pemain Los Blancos, merasa khawatir dan memperingatkan bahwa penderitaan serupa bisa terulang saat berhadapan dengan rival-rival besar jika tidak ada yang berubah.

Benito membahas penampilan Real Madrid saat menganalisis laga tersebut dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER", dengan menilai bahwa apa yang terjadi di Roma mencerminkan masalah yang berulang di dalam tim. Ia berkata: "Ini adalah skenario kematian yang sudah bisa diprediksi. Jika keadaan tidak berubah, masalah yang sama akan terus terulang."

Mantan pemain Real Madrid itu menjelaskan bahwa timnya kembali kesulitan menghadapi lawan yang pandai mengalirkan bola dan melewati tekanan. Ia memperingatkan bahwa celah-celah ini bisa menjadi lebih berbahaya saat menghadapi tim-tim besar. "Sangat sulit merebut bola dari lawan yang memiliki kemampuan besar dalam mengontrolnya, dan jika Anda membiarkan lawan mencapai gawang Anda dengan mudah, sebagian dari mereka akan menghukum Anda," tambahnya.

Valverde dan Tchouameni jadi sasaran kritik

Benito tidak membatasi kritiknya pada pilihan susunan pemain atau penyesuaian taktik yang dilakukan Mourinho. Ia justru menilai bahwa masalahnya meluas hingga ke komitmen terhadap tugas-tugas defensif, terutama dari para pemain yang menempati posisi-posisi depan. Ia menegaskan bahwa kerja tanpa bola adalah tanggung jawab yang tidak kalah penting dibanding kemampuan teknis.

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Dalam konteks ini ia berkata: "Semua pemain sepak bola profesional mampu berlari tanpa bola. Lawan-lawan Anda di Spanyol dan Eropa juga melakukan hal itu." Ia menyebut bahwa para pemain dan staf kepelatihan menyadari kesulitan yang dialami tim.

Benito secara khusus menyoroti poros lini tengah yang diisi Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni, dengan menilai bahwa kesuksesan tim membutuhkan komitmen seluruh pemain dalam melakukan tekanan dan tugas defensif, sehingga tim bisa memanfaatkan elemen-elemen yang mampu mengembangkan proses penguasaan bola dan membangun serangan.

Ia menyinggung bahwa pemain seperti Arda Guler dan Bernardo Silva bisa memberikan solusi tambahan dalam mengalirkan bola, tetapi memainkan unsur-unsur ofensif tidak boleh datang dengan mengorbankan keseimbangan defensif tim.

Ia menambahkan: "Jika para pemain di lini depan tidak menjalankan tugas mereka, hal itu tidak akan berhasil melawan tim-tim bagus, bahkan dengan kehadiran Valverde dan Tchouameni. Dan jika ada dua atau tiga pemain yang tidak menjalankan tugas defensif mereka, itu mungkin memengaruhi Anda di 80% laga LaLiga, tetapi di Liga Champions konsekuensinya akan jauh lebih kejam."

Mourinho menghadapi ujian baru

Di tengah kritik yang diarahkan kepada penampilan Real Madrid, pemain Brasil Endrick muncul sebagai salah satu yang diuntungkan dari laga melawan Roma, setelah meninggalkan jejak yang jelas meski hanya tampil dalam menit-menit terbatas. Hal itu mendorong Benito untuk meminta agar ia diberi kesempatan lebih besar pada laga-laga mendatang.

Mantan pemain Real Madrid itu berkata tentang striker Brasil tersebut: "Dia layak untuk bermain. Dia memiliki kekuatan fisik yang besar dibandingkan menit-menit sedikit yang ia dapatkan. Dalam 15 menit, dia menyuguhkan penampilan istimewa dan menunjukkan dirinya dengan kuat."

Benito tidak berhenti pada pujian terhadap penampilan Endrick, tetapi juga meminta Mourinho memberinya kesinambungan dan menghargai apa yang telah ia tunjukkan, dengan menilai bahwa cara memperlakukan pemain setelah mereka tampil baik merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pelatih dalam mengelola persaingan di dalam tim.

Ia menutup pendapatnya dengan mengatakan: "Mourinho memiliki kewajiban moral untuk memasukkan Endrick ke dalam susunan pemain."